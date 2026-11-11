Họp bàn phương án đầu tư hệ thống đèn trang trí tại Đền Kỳ Cùng

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh cùng đại diện các phòng, đơn vị liên quan; đại diện đơn vị tư vấn đầu tư và bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường báo cáo sự cần thiết và phương án đầu tư lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại di tích đền Kỳ Cùng

Tại cuộc họp, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường Đông Kinh báo cáo sự cần thiết và phương án đầu tư lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại di tích đền Kỳ Cùng.

Lãnh đạo HĐND phường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo báo cáo, đền Kỳ Cùng là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, được xếp hạng theo Quyết định số 57-VH/QĐ ngày 18/1/1993 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đây là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo phương án đề xuất, hệ thống đèn LED hắt và chiếu sáng sẽ được lắp đặt đồng bộ tại khuôn viên, tường rào, các khối nhà và mái đền, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Các phương án tập trung vào việc lựa chọn chủng loại đèn, vị trí lắp đặt, màu sắc ánh sáng và cách thức chiếu sáng phù hợp, tạo điểm nhấn cảnh quan, làm nổi bật kiến trúc và các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ, sự hài hòa, đồng bộ trong tổng thể không gian khuôn viên đền. Nguồn vốn từ nguồn tiền công đức tại di tích đền Kỳ Cùng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Việc lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại di tích nhằm góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm mỹ quan và tính đồng bộ trong không gian di tích; phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của di tích đền Kỳ Cùng, đồng thời từng bước góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo cảnh quan, không gian trang nghiêm, hài hòa, đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của Nhân dân và du khách.

Đại diện Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến đối với phương án thiết kế, bố trí hệ thống đèn trang trí, bảo đảm tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan và kiến trúc hiện hữu của di tích. Đồng thời quan tâm đến các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn điện, phương án thi công và vận hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết cấu, các yếu tố gốc và giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh thống nhất lựa chọn phương án 1 là phương án thiết kế tổng thể lắp đặt hệ thống đèn trang trí tại di tích đền Kỳ Cùng, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu tham dự.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn trang trí nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, tôn thêm vẻ đẹp kiến trúc của di tích, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của đền Kỳ Cùng.

Đồng chí đề nghị Trung tâm Dịch vụ công ích phường phối hợp với đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện phương án thiết kế được lựa chọn; đồng thời, tham mưu UBND phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức hội nghị phản biện xã hội để tiếp tục lấy ý kiến, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích đền Kỳ Cùng gắn với chỉnh trang cảnh quan đô thị và phát triển du lịch trên địa bàn.