Họp bàn kế hoạch cưỡng chế thi hành án Công ty Âu Vững II

Ông Trần Đình Trường, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện các cơ quan, ban, ngành và địa phương liên quan trực tiếp đến công tác cưỡng chế.

Đại biểu dự buổi họp bàn kế hoạch cưỡng chế thi hành án Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất nhập khẩu Âu Vững II.

Theo hồ sơ vụ việc, trong quá trình tổ chức thi hành bản án liên quan đến Công ty Âu Vững II, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời nhiều lần động viên, giải thích để đại diện công ty tự nguyện thi hành án.

Tuy nhiên, đại diện công ty vẫn không hợp tác, không tự nguyện thi hành án và không phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, xử lý tài sản.

Đại diện Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo chi tiết về kế hoạch triển khai cưỡng chế.

Sau khi đã áp dụng toàn bộ các biện pháp theo quy định nhưng người phải thi hành án vẫn cố tình không chấp hành, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau quyết định tiến hành kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án, bao gồm cả các tài sản hiện đang do bên thứ ba nắm giữ, theo đúng quy định pháp luật.

Ông Lương Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh, báo cáo tình hình nắm bắt tại địa phương liên quan đến vụ việc.

Đại diện Công an tỉnh đánh giá và dự kiến phương án đảm bảo an ninh trật tự khi thực hiện cưỡng chế.

Tại buổi họp, thành viên ban chỉ đạo và lực lượng tham gia cưỡng chế đã rà soát, đánh giá lại toàn bộ kế hoạch; đồng thời thảo luận các phương án hiệp đồng chặt chẽ, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình cưỡng chế./.