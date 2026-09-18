Họp ban giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu

Đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tính đến ngày 15/9/2026, Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu đã tiếp nhận 227 tác phẩm của 142 tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, độ tuổi từ 13 đến 86 tuổi. Trong đó, có 107 tác phẩm của tác giả trong tỉnh, 120 tác phẩm của tác giả ngoài tỉnh.

Đại diện tổ thư ký báo cáo kết quả tiếp nhận, sơ khảo các tác phẩm tham dự cuộc thi.

Về thể loại, có 100 tác phẩm truyện ngắn và 127 tác phẩm ký. 100% các tác phẩm được mã hóa, bảo đảm không để lộ thông tin nhận diện tác giả trong tài liệu chuyển đến thành viên tổ thư ký, ban giám khảo. Đến nay, qua rà soát có 181 tác phẩm hợp lệ (gồm 79 truyện ngắn và 102 ký). Song song với việc rà soát điều kiện dự thi, để chủ động chuẩn bị cho công tác chấm, tổ thư ký đã tiến hành đọc, sơ loại bước 1 đối với các tác phẩm.

Tại cuộc họp, các thành viên ban giám khảo, tổ thư ký tập trung trao đổi, thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức chấm; thống nhất các nội dung liên quan đến tiêu chí, quy trình, thời gian và trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đình Toán - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi đề nghị: các thành viên ban giám khảo, tổ thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với sự nghiêm túc, khách quan và công tâm; nghiên cứu kỹ thể lệ, tiêu chí chấm và nội dung các tác phẩm để có đánh giá toàn diện, chính xác, bảo đảm việc đánh giá tác phẩm được thực hiện khách quan, công tâm, đúng thể lệ, việc tổng hợp kết quả chấm thi phải chính xác, bảo mật, góp phần vào thành công của cuộc thi.