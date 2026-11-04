Họp Ban Chỉ đạo và Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La lần thứ XI - năm 2026

Họp Ban Chỉ đạo và Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng phát biểu tại cuộc họp.

Sau gần 1 năm phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Sơn La, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm, hưởng ứng, nhất là đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Qua tổng hợp, giải năm năm có sự tham gia của 15 cơ quan thông tấn báo chí, đơn vị, cơ quan, lực lượng vũ trang, trong đó Báo và Phát thanh, truyền hình có số lượng gửi tham gia nhiều nhất, với hơn 50 tác phẩm; Cơ quan Thường trú Đài TNVN 8 tác phẩm; Công an tỉnh 6 tác phẩm, Báo Nông thôn ngày nay 5 tác phẩm...

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Hội Nhà báo tỉnh đã thẩm định, sơ khảo, 87 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí được lựa chọn, đủ điều kiện tham dự giải. Hội đồng chấm giải đã chia thành 2 tổ chấm riêng biệt để đảm bảo khách quan và chuyên sâu, gồm các tổ: Giám khảo loại hình báo in, báo điện tử; giám khảo loại hình báo Phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Sau thời gian chấm độc lập khách quan, công tâm, Hội đồng chấm giải thưởng đã lựa chọn 25 tác phẩm chất lượng để Ban Chỉ đạo xem xét trao giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2026.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Nhìn chung, các tác phẩm tham gia giải năm nay đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở, bám sát chủ đề, chất lượng được nâng lên so với các năm trước. Nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiều tác phẩm dài kỳ, có sự tìm tòi sáng tạo, đầu tư về thể loại, nội dung và hình thức, thể hiện. Các đề tài tập trung phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng...

Ngay sau họp Hội đồng chấm giải, Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng đã họp và quyết định lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ XI, năm 2026.