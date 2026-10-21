Họp Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026; Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026. Chương trình hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phát triển văn hóa; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Chương trình có 6 nhóm nội dung: Quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, chất lượng nông thôn; chuẩn nghèo đa chiều, nông thôn mới, kinh tế nông thôn, sinh kế, việc làm; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số; văn hóa; chính sách đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cùng nội dung dùng chung về dữ liệu, năng lực, giám sát, truyền thông. Một số chỉ tiêu chung cả nước đến năm 2030 có khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1% - 1,5%/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dưới 10%; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản không còn xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào mô hình cơ quan thường trực và Văn phòng điều phối cấp tỉnh; dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên; danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành; dự thảo kế hoạch 5 năm và phương án chuẩn bị nguồn lực thực hiện trong năm 2027.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp ban chỉ đạo.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát danh mục văn bản cần ban hành báo cáo UBND tỉnh; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh các nghị quyết về phân bổ vốn, mức chi; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 sát thực tiễn, khả thi, ưu tiên sinh kế, nước sinh hoạt, hạ tầng, y tế, giáo dục, bảo tồn văn hóa, đẩy mạnh sản xuất, OCOP và du lịch nông thôn gắn liền với thị trường và lợi ích cộng đồng. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu, khả năng cân đối ngân sách, vốn đối ứng và các nguồn lực hợp pháp; chuẩn bị kế hoạch, dự toán năm 2027 theo cơ chế chuyển tiếp; tham mưu xử lý nhiệm vụ, nguồn vốn chuyển tiếp đúng quy định; các đơn vị, địa phương gấp rút hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, tránh nguy cơ bị cắt vốn vào năm 2028. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm cơ quan đầu mối lập bảng theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia giám sát; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ công việc.