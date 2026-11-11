Họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Tham dự có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ và tổ giúp việc BCĐ.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị tỉnh được triển khai kịp thời, đồng bộ theo 4 trục: Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, với tổng số 347 cơ quan, đơn vị. Tổ giúp việc phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất cách đặt mã, tổ chức các hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ, tổ chức kiểm thử.

Các cơ quan, đơn vị tập trung lực lượng, khẩn trương hoàn thành rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực. Đến nay, toàn tỉnh có 250/250 đầu mối hoàn thành kê khai 9 biểu mẫu theo yêu cầu. Đa số các cơ quan, đơn vị đã cập nhật lên hệ thống, song vẫn chưa đạt 100%.

Trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Số lượng nhiệm vụ giữa các đơn vị chênh lệch lớn dẫn đến số lượng công việc sau khi phân rã cũng chênh lệch theo. Việc thống kê nhiệm vụ, phân rã công việc và xác định thời gian thực hiện sản phẩm chưa đồng đều. Các nội dung hướng dẫn về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, kê khai các biểu, thống kê nhiệm vụ đối với các vị trí kiêm nhiệm còn chung chung dẫn đến không thống nhất giữa các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương, nghiêm túc triển khai nhiệm vụ của các thành viên BCĐ, tổ giúp việc BCĐ và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mới, cấp bách và đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, cần thống nhất cách hiểu, cách làm trong toàn tỉnh. Các đồng chí phụ trách từng trục trực tiếp chỉ đạo rà soát, đối chiếu, kiểm tra, xác định số liệu, nhu cầu biên chế và chịu trách nhiệm toàn diện về dữ liệu trong phạm vi phụ trách. Cần thống nhất phương pháp rà soát đối với 56 xã, phường theo 3 nhóm: 3 phường trung tâm có nét tương đồng, 21 xã biên giới và 32 xã còn lại. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ và đầu mối 4 trục rà soát, thống nhất đồng bộ, hướng dẫn thực hiện theo các công văn, hướng dẫn của Trung ương.

Tiếp tục rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu; khắc phục tình trạng trùng lặp, chênh lệch về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và thời gian thực hiện; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực. Việc rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phải gắn với mục tiêu giảm ít nhất 5% biên chế. Đồng thời, bám sát và thực hiện nghiêm theo tiến độ hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trên địa bàn theo các mốc tiến độ Trung ương giao, bảo đảm khoa học, khách quan, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.