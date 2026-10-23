Họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm của Viện kiểm sát nhân dân

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của VKSND.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 19/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của VKSND (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 10 thành viên do đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ 15 làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 28 người. Vụ Tổ chức cán bộ được giao là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Theo Quyết định số 452/QĐ-VKSTC, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quy trình công tác; xác định danh mục nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và số liệu nhân lực, biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai; hướng dẫn các đơn vị trong Ngành làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; kịp thời tổng hợp, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ 15, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu.

Chỉ đạo tổng hợp kết quả rà soát; tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của VKSND; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tổng hợp và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của VKSND, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế của VKSND do Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tối cao giao.

Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 1, VKSND tối cao phát biểu.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ 15, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả bước đầu triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của VKSND; nhiệm vụ, tiến độ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, ngay sau cuộc làm việc do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì ngày 12/10/2026 (được thông báo tại Thông báo số 269-TB/BTCTW ngày 13/10/2026), Vụ 15 đã chủ động nghiên cứu yêu cầu, tham mưu góp ý các dự thảo văn bản theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời tổ chức một nhóm chuyên trách để tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân rã công việc, sản phẩm và đối chiếu danh mục vị trí việc làm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 15, VKSND tối cao công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập Ban chỉ đạo.

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan đã tham gia nghiên cứu, quán triệt và tập huấn nghiệp vụ do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, trong đó có Hội nghị tập huấn toàn quốc ngày 22/10/2026. Trên cơ sở Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW chính thức, đang cập nhật cách tổ chức 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ và các bảng hỗ trợ kiểm tra, tiến độ, lưu vết; đồng thời làm rõ cách vận dụng cho ngành Kiểm sát nhân dân theo hệ thống tổ chức 3 cấp.

Đồng chí Đặng Thị Trúc, Phó Cục trưởng Cục Tài chính, VKSND tối cao phát biểu.

Cũng tại cuộc họp, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung như: Phần việc cần tiếp tục hoàn thiện; việc thu thập, kiểm chứng dữ liệu và đặc thù nghiệp vụ; yêu cầu về kỳ thống kê, khối lượng, phương pháp; về nhân lực, biên chế; các mốc công việc cần tập trung thực hiện..

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến, tham mưu dự thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn triển khai trong toàn Ngành, bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Một số hình ảnh tại cuộc họp: