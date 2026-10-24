Họp Ban Chỉ đạo, Hội đồng Giám khảo đợt 1 'Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026'

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Đinh Văn Tuấn (bên trái) tham dự cuộc họp

Dự họp có các đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó trưởng ban; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo và 7 thành viên trong Hội đồng Giám khảo.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Giám khảo đã thảo luận về chuyên môn nhằm rà soát tiến độ, thống nhất quy chế chấm điểm, xét giải và chuẩn bị mọi điều kiện kỹ thuật để bảo đảm tính công bằng, chuyên nghiệp cao nhất cho cuộc thi.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi có ý kiến tại cuộc họp

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đây là cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và các đơn vị đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Cụ thể, có 33 đơn vị nghệ thuật tham dự, với tổng cộng 18 buổi thi biểu diễn, 150 tiết mục, gần 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nội dung cuộc thi được chia thành 4 bảng: bảng 1, độc tấu dành cho các đơn vị kịch hát dân tộc; bảng 2, hòa tấu dành cho các đơn vị kịch hát dân tộc; bảng 3, độc tấu dành cho các đơn vị ca, múa, nhạc và cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp và bảng 4, hòa tấu dành cho các đơn vị ca, múa, nhạc và cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp.

Các đoàn đang tập dượt cho cuộc thi tối 24/10. (Ảnh: Hoàng Minh)

Đối với nội dung độc tấu, mỗi thí sinh trình diễn 2 tác phẩm, với tổng thời lượng từ 8 đến 14 phút. Ở nội dung hòa tấu, mỗi nhóm hoặc dàn nhạc trình diễn 3 tác phẩm, tổng thời lượng từ 12 đến 21 phút.

Một số bảng thi cho phép sử dụng tác phẩm âm nhạc nước ngoài được chuyển soạn, phối khí cho nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Quy định này góp phần mở rộng khả năng đối thoại giữa truyền thống âm nhạc Việt Nam với tinh hoa âm nhạc thế giới, đồng thời thử thách năng lực chuyển soạn, phối khí và khai thác tính năng của nhạc cụ dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo

Cấu trúc 4 bảng thi vừa bảo đảm đặc trưng của âm nhạc trong các loại hình kịch hát dân tộc, vừa mở ra không gian cho các đơn vị ca, múa, nhạc và cơ sở đào tạo thể hiện những tìm tòi mới. Nhạc cụ dân tộc qua đó không chỉ được nhìn nhận như di sản cần bảo vệ, mà còn cho thấy khả năng tham gia tích cực vào đời sống nghệ thuật hiện đại.

Các đoàn đang tập dượt cho cuộc thi tối 24/10. (Ảnh: Hoàng Minh)

Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 24/10 đến 30/10/2026 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), với 16 đơn vị nghệ thuật đăng ký tham gia.

Tối 24/10, Lễ khai mạc đợt 1 “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026” sẽ chính thức diễn ra

Đợt 2 diễn ra từ ngày 6/11 đến 12/11/2026 tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên với 17 đơn vị nghệ thuật đăng ký tham gia.

Vào 20 giờ tối nay (24/10), Lễ khai mạc đợt 1 “Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.