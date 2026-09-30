Họp Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế phiên đầu tiên

Sáng 30/9, Bộ Công Thương tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế (Go Global), nhằm đánh giá tình hình triển khai và xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chương trình Go Global giai đoạn 2026-2030 được triển khai theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh quốc tế, mở rộng thị trường và tăng cường hiện diện tại nước ngoài.