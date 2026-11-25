HONOR đã chính thức ấn định thời điểm ra mắt mẫu điện thoại gập màn hình rộng đầu tiên của hãng vào tháng 3/2027. Hãng cam kết giải quyết bài toán nếp gấp, trong khi các thông số phần cứng rò rỉ cho thấy máy được đầu tư mạnh về màn hình, camera và pin.

Thông tin được CEO Li Jian xác nhận ngay sau sự kiện ra mắt dòng HONOR 700. Bà Fang Fei, lãnh đạo phụ trách mảng sản phẩm của hãng, cũng cho biết thiết bị đang trong quá trình phát triển. Tên thương mại của máy hiện chưa được công bố.

Màn hình rộng hơn chuẩn thông thường: lợi ích nằm ở đâu?

Theo trích dẫn từ Android Authority, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo cho biết thiết bị có màn hình gập bên trong 7,6 inch, kết hợp màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Tỷ lệ được nới rộng theo chiều ngang, nhờ đó không gian hiển thị thoáng hơn.

Không gian này được kỳ vọng phục vụ tốt các nhu cầu giải trí đa phương tiện, đọc tài liệu và chia đôi màn hình để chạy hai ứng dụng cùng lúc.

Lời hứa xóa nếp gấp và cấu trúc bản lề mới

Điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm là công nghệ xử lý bề mặt hiển thị. CEO Li Jian tuyên bố màn hình của máy sẽ gần như không lộ nếp gấp. Digital Chat Station cũng hé lộ máy dùng cấu trúc bản lề liền mạch hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh thực tế hay bài kiểm tra độc lập nào. Hiệu quả thực sự của công nghệ này chỉ có thể được xác thực khi máy ra mắt.

Cấu hình rò rỉ: chip 2 nm, camera 200 MP và pin 7.000 mAh

Về hiệu năng, tin đồn cho rằng máy dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2 nm. Hệ thống camera được cho là có cảm biến chính độ phân giải 200 MP cùng ống kính tele tiềm vọng.

Đáng chú ý, thiết bị được cho là tích hợp pin dung lượng khoảng 7.000 mAh. Đây là con số ấn tượng đối với dòng smartphone có thiết kế gập mở.

Mức giá 9.999 NDT và bài toán cạnh tranh ở phân khúc cao cấp

Một số nguồn tin cho biết sản phẩm có thể khởi điểm ở mức 9.999 NDT (khoảng 1.500 USD) tại thị trường nội địa Trung Quốc. Nếu chính xác, máy sẽ cạnh tranh trực diện ở phân khúc điện thoại gập cao cấp với Samsung và nhiều đối thủ cũng đang theo đuổi xu hướng màn hình rộng.

Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng còn quá sớm để đánh giá toàn diện. Giá bán chính thức, cấu hình hoàn chỉnh và mức độ tối ưu phần mềm đều chưa được công bố.

Tháng 3/2027: phép thử cho cam kết không nếp gấp

Có thể thấy, các thông số hiện mới dừng ở mức rò rỉ. Dù vậy, việc ban lãnh đạo HONOR xác nhận lộ trình ra mắt đã đủ để người dùng kỳ vọng vào một bước tiến về công nghệ màn hình gập.

Mốc tháng 3/2027 sẽ cho thấy HONOR có thực hiện được cam kết xóa bỏ nếp gấp màn hình hay không.