HONOR X9e Pro thiết lập kỷ lục mới với thỏi pin 11,000 mAh và màn hình sáng 10,000 nits

Thương hiệu HONOR đang chuẩn bị tạo bước đột phá trong phân khúc smartphone tầm trung tại thị trường Malaysia khi hé lộ các thông số kỹ thuật của mẫu máy HONOR X9e Pro. Thiết bị này được thiết kế để giải quyết triệt để hai bài toán nan giải trên smartphone hiện nay: thời lượng pin thực tế và khả năng hiển thị ngoài trời dưới nguồn ánh sáng mạnh.

HONOR đang chuẩn bị ra mắt điện thoại X9e Pro

Đột phá dung lượng pin 11,000 mAh và giải pháp sạc hai chiều

Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật nhất trên HONOR X9e Pro là thỏi pin dung lượng lên tới 11,000 mAh. Đây là mức thông số gần như chưa từng xuất hiện trên các mẫu điện thoại thông minh phổ thông, vốn thường chỉ dao động từ 5,000 mAh đến 6,000 mAh do giới hạn không gian vật lý của bo mạch và khung viền.

Để tối ưu chu kỳ nạp xả cho thỏi pin cỡ lớn này, HONOR trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp khả năng sạc ngược có dây với công suất 27W. Tính năng này cho phép máy hoạt động tương tự một trạm sạc dự phòng, cung cấp năng lượng ổn định cho các phụ kiện công nghệ hoặc điện thoại khác khi cần thiết.

Khả năng hiển thị đỉnh cao với độ sáng cực đại 10,000 nits

Mặt trước của HONOR X9e Pro sở hữu tấm nền màn hình có thể chạm ngưỡng độ sáng tối đa 10,000 nits. Con số này vượt qua tiêu chuẩn hiển thị của hầu hết các mẫu flagship cao cấp hiện nay trên thị trường.

HONOR X9e Pro có thiết kế ấn tượng

Độ sáng cực cao mang lại lợi thế vận hành rõ rệt trong môi trường ánh sáng gay gắt, hạn chế tối đa hiện tượng phản chiếu gây lóa mắt. Người dùng có thể đọc văn bản, theo dõi bản đồ hay xem nội dung đa phương tiện ngoài trời với độ tương phản cao và chi tiết rõ ràng.

Kết cấu siêu bền chuẩn IP68, IP69 và IP69K

Không chỉ tập trung vào hiệu năng hiển thị và pin, HONOR X9e Pro còn được gia cố kỹ thuật nhằm nâng cao độ bền cơ học. Máy đạt hàng loạt tiêu chuẩn bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm IP68, IP69 và chuẩn công nghiệp IP69K.

Điện thoại sở hữu độ bền ấn tượng

Các chứng nhận này đảm bảo thiết bị không chỉ ngăn chặn hoàn toàn sự xâm nhập của bụi mịn và chịu được ngâm nước, mà còn có khả năng kháng tia nước áp lực cao ở nhiệt độ cao. Khung máy cũng được thiết kế để phân tán xung lực, tăng khả năng chống chịu va đập và rơi vỡ trong các điều kiện khắc nghiệt.

Hệ thống camera 108MP và bảng màu ngoại hình

Về khả năng thu nhận hình ảnh, mặt sau của máy tích hợp cụm camera kép với cảm biến chính đạt độ phân giải 108MP. Nhờ độ phân giải lớn, cảm biến giúp tái tạo chi tiết hình ảnh rõ nét, hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp ảnh phong cảnh cũng như crop ảnh mà không bị vỡ hạt nhiều.

HONOR X9e Pro sẽ ra mắt vào ngày 24/9

Thiết bị mang đến bốn tùy chọn màu sắc hoàn thiện bao gồm Vàng Dawn Gold, Đen Midnight Black, Nâu Reddish Brown và Tím Royal Purple, đáp ứng đa dạng sở thích thẩm mỹ của người dùng.

Bảng thông số kỹ thuật sơ bộ của HONOR X9e Pro

Sự kết hợp giữa dung lượng pin 11,000 mAh, màn hình 10,000 nits cùng độ bền đạt chuẩn IP69K cho thấy HONOR X9e Pro là nỗ lực đáng kể của hãng trong việc đưa các công nghệ phần cứng chuyên biệt vào một thiết bị thương mại phổ thông.