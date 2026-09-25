HONOR X9e Pro ra mắt với pin 11.000 mAh

HONOR X9e Pro có thể ngâm nước sâu đến 10 m. (Ảnh: gizmochina).

HONOR X9e Pro sử dụng màn hình AMOLED 6,8 inch, độ phân giải 2.788 x 1.280 pixel, tần số quét 120 Hz. Theo thông số hãng công bố, màn hình bao phủ 100% dải màu DCI-P3 và được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass Victus 2.

Độ bền được HONOR nhấn mạnh trên sản phẩm. Hãng cho biết X9e Pro có thể chịu rơi từ độ cao tối đa 3 m và đạt các chuẩn kháng bụi, nước IP66, IP68, IP69, IP69K. Trong điều kiện thử nghiệm, thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu tối đa 10 m. Máy cũng có chế độ chụp ảnh dưới nước.

Bên trong, X9e Pro trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5, RAM 8 GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 GB và 512 GB. Công nghệ RAM Turbo sử dụng một phần bộ nhớ trong để nâng dung lượng RAM khả dụng lên đến 24 GB; đây là RAM mở rộng, không phải 24 GB RAM vật lý.

Cụm camera sau gồm camera chính 108 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, với mức ổn định hình ảnh CIPA 6.0, và camera góc siêu rộng 5 MP. Máy hỗ trợ quay video 4K; camera trước có độ phân giải 16 MP.

Pin 11.000 mAh giúp HONOR X9e Pro kéo dài thời gian sử dụng. (Ảnh: gizmochina).

Viên pin 11.000 mAh là thông số đáng chú ý nhất của X9e Pro. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc ngược 27 W để cấp nguồn cho thiết bị khác. HONOR cho biết pin được thiết kế để duy trì tình trạng hoạt động tốt trong tối đa 6 năm theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

X9e Pro hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, hai SIM Nano và cổng USB Type-C 2.0. Máy có bốn màu: Royal Purple, Midnight Black, Dawn Gold và Reddish Brown.

Tại Malaysia, bản RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB có giá 1.899 MYR, tương đương khoảng 12,1 triệu đồng. Bản 512 GB có giá 2.399 MYR, khoảng 15,3 triệu đồng. HONOR đã xác nhận kế hoạch mở bán X9e Pro tại thị trường quốc tế.