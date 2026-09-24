HONOR X9e Pro ra mắt tại thị trường Malaysia: Pin 11.000mAh, màn hình siêu sáng 10.000 nits

Thương hiệu HONOR vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh HONOR X9e Pro tại thị trường Malaysia. Thiết bị nhanh chóng tạo được sự chú ý lớn trong giới công nghệ khi sở hữu hàng loạt thông số kỹ thuật đột phá, đặc biệt là dung lượng pin vượt ngưỡng tiêu chuẩn và độ sáng màn hình ở mức kỷ lục trong phân khúc tầm trung.

HONOR X9e Pro ra mắt với pin khủng 11000 mAh

Công nghệ pin silicon-carbon dung lượng 11.000mAh và sạc nhanh 80W

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên HONOR X9e Pro là thỏi pin dung lượng 11.000mAh. Đây là mức dung lượng tương đương với mẫu máy cao cấp HONOR X80 Pro Max từng xuất hiện trước đó. Việc tích hợp thành công mức năng lượng rất lớn vào một thân máy vẫn giữ được sự gọn gàng đến từ việc ứng dụng công nghệ vật liệu cực dương silicon-carbon tiên tiến.

Theo số liệu thử nghiệm thực tế, viên pin này mang lại khả năng phát nhạc trực tuyến liên tục hơn 164 giờ và phát video ngắn trong suốt 35 giờ. Tuổi thọ pin của máy được thiết kế để duy trì độ bền lên tới sáu năm nếu người dùng sử dụng ở mức trung bình khoảng 6 giờ mỗi ngày.

Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 80W ấn tượng

Bên cạnh thời lượng sử dụng dài, thiết bị còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh qua dây với công suất 80W. Đáng chú ý, tính năng sạc ngược với công suất 27W cũng xuất hiện trên máy, cho phép HONOR X9e Pro đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác khi cần thiết.

Màn hình LTPS AMOLED 10.000 nits và nền tảng Snapdragon 6 Gen 5

Mặt trước của máy được trang bị tấm nền LTPS AMOLED kích thước 6.8 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz mượt mà. Đáng chú ý, màn hình này có khả năng đạt độ sáng tối đa lên tới 10.000 nits ở một số điểm hiển thị cục bộ khi người dùng thưởng thức các nội dung video định dạng HDR.

HONOR X9e Pro có màn hình siêu sáng

Về sức mạnh phần cứng bên trong, HONOR X9e Pro vận hành dựa trên bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5. Máy đi kèm với dung lượng RAM 8GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong là 256GB hoặc 512GB. Thiết bị được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 10 xây dựng trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Độ bền tiêu chuẩn IP69K và hệ thống camera

HONOR tiếp tục tập trung vào tiêu chí bền bỉ trên dòng sản phẩm này khi trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP69K. Mẫu máy đã trải qua thử nghiệm ngâm nước lên đến 100.000 lần, mang lại độ tin cậy cao cho người sử dụng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống quang học của máy cũng nhận được sự cải tiến với camera selfie phía trước nâng lên độ phân giải 16MP. Trong khi đó, cụm camera chính phía sau tiếp tục duy trì cảm biến có độ phân giải cao 108MP, phục vụ tốt các nhu cầu ghi lại hình ảnh sắc nét thường ngày.

Giá bán và các tùy chọn màu sắc

HONOR X9e Pro được giới thiệu với bốn phiên bản màu sắc bao gồm: Tím Hoàng Gia, Nâu Đỏ, Vàng Bình Minh và Đen Huyền Thoại.

Tại thị trường Malaysia, thiết bị có giá bán khởi điểm là 1,899 MYR (tương đương khoảng 12.08 triệu đồng) dành cho cấu hình RAM 8GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB. Phiên bản nâng cấp với dung lượng lưu trữ 512GB có mức giá niêm yết là 2,399 MYR (tương đương khoảng 15.27 triệu đồng).