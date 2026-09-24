HONOR X9e Pro chính thức ra mắt: Đột phá pin 11.000mAh, màn hình sáng đạt 10.000 nits

Mẫu điện thoại thông minh HONOR X9e Pro vừa chính thức ra mắt tại thị trường Malaysia, thiết lập chuẩn mực mới về thời lượng sử dụng và công nghệ hiển thị trong phân khúc. Thiết bị gây chú ý nhờ viên pin dung lượng khổng lồ kết hợp cùng công nghệ hiển thị độ sáng cực đại hiếm thấy trên các thiết bị di động thương mại.

HONOR X9e Pro ra mắt với pin khủng 11000 mAh

Công nghệ pin silicon-carbon và năng lực sạc đa năng

Điểm nhấn công nghệ cốt lõi của HONOR X9e Pro nằm ở viên pin dung lượng 11.000mAh, tương đương thông số từng xuất hiện trên mẫu HONOR X80 Pro Max ra mắt vào đầu tháng 6. Để duy trì kích thước thân máy thon gọn mà không bị quá dày hay nặng nề, hãng đã ứng dụng vật liệu cực dương silicon-carbon tiên tiến với mật độ năng lượng vượt trội so với pin lithium-ion truyền thống.

Theo số liệu thử nghiệm từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng phát nhạc trực tuyến hơn 164 giờ hoặc phát video ngắn liên tục trong 35 giờ. Độ bền của thỏi pin này được tính toán kéo dài đến 6 năm dựa trên tần suất sử dụng trung bình 6 giờ mỗi ngày. Đi kèm với viên pin dung lượng lớn là công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W và tính năng sạc ngược 27W, cho phép máy đóng vai trò như một bộ sạc dự phòng cung cấp năng lượng cho thiết bị khác.

Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh 80W ấn tượng

Tấm nền LTPS AMOLED 10.000 nits và cấu hình phần cứng

Mặt trước của HONOR X9e Pro sử dụng tấm nền LTPS AMOLED kích thước 6,8 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz mượt mà. Đáng chú ý, màn hình có thể đạt mức sáng tối đa cục bộ lên tới 10.000 nits tại một số vùng hiển thị nội dung video chuẩn HDR, giúp duy trì khả năng quan sát vượt trội ngay cả dưới điều kiện ánh nắng mặt trời gay gắt.

HONOR X9e Pro có màn hình siêu sáng

Về hiệu năng phần cứng, thiết bị trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, đi cùng bộ nhớ RAM 8GB và tùy chọn dung lượng lưu trữ 256GB hoặc 512GB. Máy vận hành trên giao diện MagicOS 10 phát triển dựa trên nền tảng Android 16. Khả năng bảo vệ phần cứng được củng cố bằng tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP69K, vượt qua bài kiểm tra ngâm nước lên đến 100.000 lần.

Hệ thống quang học của máy bao gồm cảm biến chính phía sau độ phân giải 108MP cùng camera selfie phía trước được nâng cấp lên 16MP nhằm đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video sắc nét.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật HONOR X9e Pro

Tùy chọn màu sắc và giá bán công bố

HONOR X9e Pro mang đến 4 phiên bản màu sắc đa dạng bao gồm Tím Hoàng Gia, Nâu Đỏ, Vàng Bình Minh và Đen Huyền Thoại. Tại thị trường Malaysia, phiên bản RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB có giá khởi điểm 1.899 MYR (tương đương khoảng 12,08 triệu đồng). Phiên bản dung lượng lưu trữ cao cấp 512GB được niêm yết ở mức 2.399 MYR (khoảng 15,27 triệu đồng).