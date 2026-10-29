HONOR X8e 4G: Pin 7.700 mAh, IP69K và Snapdragon 685 tạo khác biệt thực tế ra sao?

HONOR X8e 4G là điện thoại phổ thông mới xuất hiện trên trang web chính thức của HONOR tại Azerbaijan. Thiết bị nổi bật nhờ pin 7.700 mAh, sạc nhanh 45W, các chuẩn IP68, IP69 và IP69K, trong khi nền tảng Snapdragon 685 cho thấy máy được định vị cho nhu cầu sử dụng cơ bản và độ bền thay vì tác vụ nặng.

Phiên bản được niêm yết có 6GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, giá từ 688 AZN đến 820 AZN, tương đương khoảng 10,46-12,47 triệu đồng theo thông tin nguồn. Máy chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, hỗ trợ kết nối 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 và NFC.

HONOR X8e 4G ra mắt

Trọng tâm nằm ở pin lớn và khả năng chống chịu

Thông số đáng chú ý nhất của HONOR X8e 4G là viên pin 7.700 mAh. Dung lượng này thấp hơn mức 8.100 mAh của HONOR X7e Plus 4G, mẫu máy có thiết kế và thông số được nguồn mô tả là tương đồng, nhưng vẫn là con số lớn trong một thiết bị dày 8,3 mm và nặng 218 g.

Máy hỗ trợ Honor SuperCharge công suất 45W. Nguồn không công bố thời gian sạc thực tế, do đó chưa thể đánh giá tốc độ nạp đầy pin hay hiệu quả quản lý nhiệt. Tuy vậy, sự kết hợp giữa pin 7.700 mAh và sạc 45W là cấu hình hướng tới việc giảm tần suất sạc hơn là tối đa hóa công suất sạc.

Về độ bền, HONOR X8e 4G đạt các chuẩn IP68, IP69 và IP69K. Theo thông tin được công bố, máy có khả năng kháng bụi, nước áp lực cao, vận hành trong nhiệt độ từ -30°C đến +50°C, hỗ trợ cảm ứng khi màn hình dính nước và có chế độ chụp ảnh dưới nước. Thiết bị cũng nhận chứng nhận độ bền va đập 5 sao của SGS sau bài thử thả rơi ở độ cao 2,5 m.

Các thông số này tạo khác biệt rõ hơn so với cấu hình xử lý. Tuy nhiên, nguồn không nêu điều kiện sử dụng cụ thể cho từng chuẩn chống nước hoặc phạm vi bảo hành liên quan đến hư hỏng do chất lỏng.

Snapdragon 685 phù hợp tác vụ thường nhật, không dành cho yêu cầu hình ảnh cao

HONOR X8e 4G sử dụng Snapdragon 685 trên tiến trình 6 nm, đi kèm 6GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Đây là cấu hình phục vụ liên lạc, duyệt web, mạng xã hội, xem nội dung và những tác vụ thông thường. Máy hỗ trợ 4G thay vì 5G, đồng thời có Wi-Fi 5 và Bluetooth 4.2.

Giới hạn đáng lưu ý là khả năng quay video tối đa 1080p do vi xử lý. Điều này cho thấy phần cứng không hướng đến nhu cầu quay video độ phân giải cao. Người dùng cần cân nhắc điểm này nếu ưu tiên ghi hình hoặc muốn khai thác màn hình độ phân giải lớn hơn.

Điện thoại mới của HONOR có cấu hình khá mạnh mẽ

Màn hình 120Hz ưu tiên độ mượt hơn độ chi tiết

Mặt trước của máy là màn hình LCD 6,87 inch, độ phân giải HD+ 720 x 1.592 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.020 nit. Camera trước 5MP được đặt trong phần đục lỗ trên màn hình.

Tần số quét 120Hz có lợi cho cảm giác cuộn trang và thao tác chuyển động mượt hơn. Ngược lại, độ phân giải HD+ trên kích thước 6,87 inch là đánh đổi về độ chi tiết hiển thị. Đây là điểm cần đặt cạnh thế mạnh về pin: màn hình độ phân giải thấp hơn có thể phù hợp với định hướng kéo dài thời lượng sử dụng, nhưng nguồn không cung cấp số giờ sử dụng thực tế để xác nhận.

Thông tin camera có điểm chưa thống nhất

Thông tin nguồn có sự khác biệt về độ phân giải camera chính. Tiêu đề và phần tóm tắt đề cập camera 108MP, trong khi phần nội dung chi tiết lại ghi cảm biến chính 1080MP. Vì hai dữ liệu này không thống nhất, thông số camera chính chưa thể được xem là xác nhận đầy đủ chỉ dựa trên nguồn hiện có.

Điểm chắc chắn là nguồn xem cảm biến độ phân giải cao là khác biệt của máy trong phân khúc phổ thông. Tuy nhiên, độ phân giải cảm biến không phản ánh toàn bộ chất lượng ảnh; nguồn không cung cấp dữ liệu về cảm biến phụ, chống rung, khẩu độ, chất lượng ảnh thiếu sáng hoặc khả năng quay video ngoài giới hạn 1080p.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Đánh đổi rõ ràng giữa độ bền và năng lực xử lý

HONOR X8e 4G tạo dấu ấn bằng pin dung lượng lớn, sạc 45W và loạt thông số chống chịu gồm IP68, IP69, IP69K cùng chứng nhận thả rơi của SGS. Màn hình 120Hz cũng bổ sung trải nghiệm thao tác mượt mà cho các nhu cầu phổ biến.

Đổi lại, Snapdragon 685, kết nối 4G, màn hình HD+ và giới hạn quay 1080p cho thấy thiết bị không nhắm đến người cần hiệu năng cao hoặc trải nghiệm hiển thị chi tiết. Trước khi lựa chọn, người dùng cũng cần chờ HONOR hoặc các kênh bán lẻ xác nhận lại thông số camera chính, do dữ liệu 108MP và 1080MP trong nguồn đang mâu thuẫn.