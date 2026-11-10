HONOR X6e mở bán tại Việt Nam, giá khởi điểm gần 7 triệu đồng

HONOR vừa chính thức giới thiệu và mở bán mẫu smartphone phổ thông HONOR X6e tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến người dùng cần một thiết bị có độ bền cao, thời lượng pin dài cùng cấu hình đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Theo đó, HONOR X6e sở hữu tấm nền TFT LCD kích thước 6,61 inch, độ phân giải 1.604 x 720 pixel và tần số quét tối đa 120 Hz. Nhờ đó, các thao tác cuộn trang, lướt web và chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà hơn.

Thiết bị còn tích hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng động cùng các chế độ bảo vệ mắt, mang lại sự thoải mái khi đọc nội dung hoặc sử dụng điện thoại trong thời gian dài.

Về hiệu năng, HONOR X6e được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra tám nhân, gồm hai nhân Cortex-A75 tốc độ 2,0 GHz và sáu nhân Cortex-A55 tốc độ 1,7 GHz, kết hợp GPU ARM Mali-G52 MC2.

Cấu hình này hướng đến khả năng xử lý ổn định các tác vụ phổ biến như nhắn tin, xem phim, học tập trực tuyến và giải trí cơ bản. Máy chạy giao diện MagicOS 10 trên nền tảng Android 16, đi kèm RAM 4 GB và bộ nhớ trong tối đa 256 GB, cung cấp không gian lưu trữ cho hình ảnh, video và các dữ liệu cá nhân.

Ở khả năng nhiếp ảnh, HONOR X6e sở hữu camera chính 50 MP kết hợp với một camera phụ ở mặt sau. Hệ thống camera này phục vụ nhu cầu chụp ảnh hàng ngày, trong khi camera trước 5 MP đáp ứng các nhu cầu selfie và gọi video.

HONOR X6e sở hữu camera chính 50 MP kết hợp với một camera phụ ở mặt sau

Thiết bị còn tích hợp các công cụ chỉnh sửa hình ảnh bằng AI, cho phép người dùng tùy chỉnh ảnh và xóa những chi tiết không mong muốn khỏi khung hình ngay trên điện thoại.

Điểm nhấn đáng chú ý trên HONOR X6e là viên pin dung lượng 7.500 mAh, giúp kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế việc phải sạc pin thường xuyên. Theo dữ liệu thử nghiệm do HONOR công bố, thiết bị có thể phát video liên tục lên đến 29,6 giờ.

Hãng cũng cho biết pin vẫn duy trì hơn 80% dung lượng sau 6 năm sử dụng trong điều kiện mô phỏng tại phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, thời lượng pin thực tế có thể thay đổi tùy theo cường độ sử dụng và thói quen sạc của mỗi người.

Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng, HONOR X6e được trang bị công nghệ sạc nhanh có dây HONOR SuperCharge công suất 45W. Trang bị này giúp người dùng nhanh chóng bổ sung pin, hạn chế gián đoạn khi làm việc, giải trí hoặc thường xuyên di chuyển.

Bên cạnh thời lượng pin, độ bền cũng là một trong những yếu tố được HONOR chú trọng trên mẫu smartphone này. HONOR X6e đạt chứng nhận SGS 5 sao của Thụy Sĩ về khả năng chống rơi vỡ và va đập.

Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể chịu được những cú rơi từ độ cao 1,8 m xuống bề mặt đá cẩm thạch nhẵn trong điều kiện thử nghiệm. Máy đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, giúp hạn chế tác động từ bụi bẩn và nước bắn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

HONOR X6e có hai tùy chọn màu sắc gồm vàng bình minh và đen bóng đêm. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối với hai phiên bản bộ nhớ, trong đó bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong 128 GB có giá 6,99 triệu đồng và phiên bản RAM 4 GB, bộ nhớ trong 256 GB được bán với giá 7,99 triệu đồng.

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc