HONOR WIN Pad lộ diện với màn hình OLED 8.4 inch 240Hz cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Thị trường máy tính bảng chuyên dụng cho giải trí và thể thao điện tử chuẩn bị đón nhận bước tiến mới khi thương hiệu HONOR hé lộ những hình ảnh chính thức của mẫu WIN Pad. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn, tấm nền OLED tần số quét 240Hz cùng cấu hình phần cứng hàng đầu.

Thiết kế công thái học hướng đến tính di động cao

Khác với xu hướng tăng kích thước màn hình trên các dòng máy tính bảng phổ thông, HONOR WIN Pad được định hình theo hướng tối ưu hóa sự linh hoạt. Kích thước vật lý của máy vừa vặn để cất gọn vào túi xách hoặc balo nhỏ, phục vụ trực tiếp cho nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc lưu động.

Đại diện thương hiệu cho biết thiết kế này được tạo ra nhằm trở thành giải pháp thay thế hoàn hảo cho những mẫu máy tính bảng cồng kềnh truyền thống. Người dùng có thể cầm nắm chơi game hàng giờ liền bằng hai tay mà không gặp phải tình trạng mỏi khớp cổ tay.

Cấu hình đột phá với hệ thống tản nhiệt chủ động

Về sức mạnh xử lý, HONOR WIN Pad sở hữu vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại năng lực tính toán vượt trội cho các tựa game đồ họa nặng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần cứng là sự xuất hiện của hệ thống quạt tản nhiệt chủ động tích hợp trực tiếp bên trong thân máy.

Giải pháp này giúp thiết bị duy trì xung nhịp ổn định ở mức cao trong các phiên thi đấu kéo dài, ngăn chặn hiện tượng tụt khung hình do quá nhiệt. Bên cạnh đó, giao diện điều khiển của máy cho phép người dùng chủ động điều chỉnh tốc độ quạt và tùy biến hệ thống đèn nền theo sở thích cá nhân.

Ảnh thực tế của HONOR Win Pad

Màn hình của máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 8.4 inch có khả năng phản hồi thao tác cảm ứng tức thì. Tùy thuộc vào nội dung hiển thị và mục đích tiết kiệm năng lượng, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa ba mức tần số quét: 60Hz, 120Hz và 240Hz.

Mắt xích trọng tâm trong hệ sinh thái gaming của HONOR

Đáng lưu ý, phiên bản thương mại của HONOR WIN Pad sẽ chỉ hỗ trợ kết nối Wi-Fi nhằm tinh giản thiết kế anten và tập trung tối đa băng thông mạng nội bộ. Máy mang đến hai tùy chọn màu sắc trung tính gồm đen và bạc, toát lên phong cách đậm chất thiết bị thi đấu chuyên nghiệp.

Sản phẩm là mảnh ghép cốt lõi trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái gaming toàn diện của HONOR. Hãng dự định xây dựng một môi trường thiết bị khép kín phục vụ game thủ, bao gồm điện thoại thông minh WIN 2 series, máy tính bảng, máy tính xách tay chơi game, tai nghe, tay cầm điều khiển cùng loạt phụ kiện như chuột, bộ chuyển đổi, kẹp tản nhiệt và ba lô chuyên dụng.

HONOR WIN Pad sẽ được giới thiệu chính thức vào ngày 21 tháng 10 trong khuôn khổ sự kiện HONOR WIN Esports Universe Carnival, đồng thời mở cổng đặt hàng trước tại thị trường Trung Quốc từ giữa tháng 10.