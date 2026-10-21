HONOR WIN 2 Series lộ diện cấu hình gaming với dung lượng pin kỷ lục 12.070mAh

Thị trường điện thoại chuyên dụng cho chơi game sắp đón nhận bước chuyển mình lớn về thời lượng sử dụng khi HONOR công bố kế hoạch trình làng dòng WIN 2 Series. Chuỗi thiết bị thế hệ mới gây chú ý mạnh mẽ khi trang bị mức dung lượng pin vượt mốc 12.000mAh, đi cùng các thông số phần cứng đỉnh cao được tối ưu hóa cho tác vụ giải trí và đồ họa nặng tại sự kiện ra mắt ngày 21 tháng 10 ở Trung Quốc.

Ba biến thể đa dạng trong hệ sinh thái HONOR WIN 2 Series

Dòng sản phẩm mới của thương hiệu gồm ba model chính: HONOR WIN 2, WIN RT 2 và WIN Turbo 2. Điểm cốt lõi xuyên suốt dòng máy này là sự cân bằng giữa nguồn năng lượng dồi dào và vi xử lý hiệu năng cao của Qualcomm, giải quyết triệt để vấn đề sụt giảm pin nhanh chóng khi vận hành các tựa game hiện đại.

HONOR Win 2 Series sẽ có cấu hình khủng

HONOR WIN 2: Phiên bản flagship toàn diện

Đứng đầu phân khúc là mẫu HONOR WIN 2 bản tiêu chuẩn flagship. Chiếc máy tích hợp vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết hợp cùng chuẩn bộ nhớ RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1 tốc độ cao. Cấu hình này bảo đảm tốc độ trích xuất dữ liệu mượt mà, hạn chế tối đa độ trễ trong các pha xử lý đồ họa phức tạp.

Mặt trước của máy là màn hình phẳng LTPS OLED 6.89 inch độ phân giải 2K sắc nét, hỗ trợ tần số quét siêu nhanh lên đến 185Hz giúp tái hiện chuyển động mượt mà. Đáng chú ý, viền màn hình được thiết kế đối xứng siêu mỏng chỉ 0.93mm, mang lại không gian hiển thị rộng mở tối đa cho game thủ.

Về tản nhiệt và tính năng, HONOR trang bị cho WIN 2 hệ thống quạt làm mát kép chủ động, loa đối xứng kép, cảm biến vân tay siêu âm nhạy bén và phím cứng chuyên dụng WIN key để kích hoạt nhanh các chế độ thi đấu. Máy mang viên pin 10.100mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W, chuẩn kháng nước bụi IP68/IP69/IP69K và camera chính 200MP kích thước cảm biến 1/1.4 inch chống rung quang học OIS. Tùy chọn bộ nhớ trải dài từ 12GB RAM + 256GB ROM đến 16GB RAM + 1TB ROM.

HONOR WIN RT 2 và WIN Turbo 2: Kỷ lục pin 12.070mAh

Ở phân khúc tối ưu nguồn năng lượng bền bỉ, HONOR WIN RT 2 nâng thông số pin lên mức đỉnh điểm 12.070mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 90W. Model này sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, giữ nguyên màn hình 6.89 inch 2K 185Hz, hệ thống tản nhiệt một quạt đơn và camera chính 200MP (cảm biến 1/1.56 inch). Tùy chọn cấu hình cao nhất chạm mức 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Trong khi đó, phiên bản dễ tiếp cận hơn là HONOR WIN Turbo 2 vận hành trên nền tảng Snapdragon 8s Gen 4. Thiết bị này vẫn duy trì viên pin dung lượng 12.070mAh cùng sạc 90W và màn hình lớn tương đồng, nhưng chuyển sang tản nhiệt thụ động không dùng quạt gió và sử dụng camera chính 50MP có OIS. Các phiên bản bộ nhớ khởi điểm từ 8GB RAM + 256GB ROM tới 16GB RAM + 512GB ROM.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật bộ ba HONOR WIN 2 Series

Trải nghiệm âm thanh và hoàn thiện phần cứng

Bên cạnh cấu hình thuần túy, trải nghiệm giải trí trên chuỗi WIN 2 Series còn được củng cố nhờ hệ khung kim loại chắc chắn cùng độ hoàn thiện cơ khí cao. Tất cả các phiên bản đều sở hữu hệ thống loa đối xứng 1216 cho chất âm vòm chi tiết, mô-tơ rung tuyến tính trục X phản hồi xúc giác chính xác trong từng pha combat và các chuẩn độ bền kháng nước bụi cao cấp.

Sự kết hợp giữa dung lượng pin vượt mốc 12.000mAh và nền tảng vi xử lý hàng đầu giúp HONOR WIN 2 Series thiết lập tiêu chuẩn mới về sức mạnh phần cứng cũng như độ bền bỉ trong phân khúc điện thoại chơi game chuyên dụng.