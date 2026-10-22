HONOR trình làng tablet WIN Pad: Màn hình OLED 240Hz, tản nhiệt chủ động và pin 10.000mAh

HONOR vừa chính thức bước chân vào thị trường máy tính bảng chuyên game với sản phẩm mang tên HONOR WIN Pad. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm một cỗ máy nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa phần cứng cao cấp và giải pháp tản nhiệt chủ động hiếm thấy trên tablet thương mại.

Tối ưu hiển thị cho thể thao điện tử với tấm nền OLED 240Hz

Màn hình của máy tính bảng chơi game đòi hỏi sự cân bằng khắt khe giữa kích thước hiển thị và độ linh hoạt khi thao tác bằng hai tay. HONOR trang bị cho WIN Pad tấm nền OLED kích thước 8.4 inch nhỏ gọn, đạt tỷ lệ hiển thị mặt trước lên tới 93% nhờ viền bezel mỏng.

Về chất lượng hiển thị, màn hình đạt độ phân giải 2304 x 1440 pixels cùng mật độ điểm ảnh 324 PPI, đảm bảo chi tiết sắc nét ở khoảng cách nhìn gần. Điểm nổi bật nhất là tần số quét tối đa lên tới 240Hz và độ sáng đỉnh đạt 6.000 nits, giúp nội dung luôn rõ ràng ngay cả dưới nguồn sáng mạnh.

HONOR Win Pad ra mắt

Đáng chú ý, nhà sản xuất đã làm việc trực tiếp với các nhà phát triển để hỗ trợ mốc 240Hz cho hơn 40 trò chơi phổ biến. Đối với các tựa game chưa tối ưu mức khung hình cao nhất, máy cung cấp sẵn các nấc tần số quét nguyên bản 185Hz và 165Hz để duy trì độ mượt mà mà không gây lãng phí năng lượng.

Sức mạnh Snapdragon 8 Elite Gen 5 và giải pháp tản nhiệt turbo

Trọng tâm phần cứng của HONOR WIN Pad là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Con chip này phụ trách xử lý toàn bộ các tác vụ đồ họa nặng nhất hiện nay trên nền tảng di động.

Khác biệt lớn nhất của mẫu tablet này nằm ở hệ thống tản nhiệt chủ động. Thiết bị tích hợp một quạt làm mát turbo với tốc độ quay đạt 15.000 vòng/phút, hỗ trợ đẩy luồng khí nóng ra ngoài và hạ nhiệt độ phần cứng xuống tới 8 độ C trong các phiên chơi game kéo dài. Giải pháp này giúp ngăn chặn hiện tượng bóp nghẽn hiệu năng (thermal throttling) thường gặp trên các dòng máy tản nhiệt thụ động.

Tablet mới của HONOR có cấu hình mạnh mẽ

Bên cạnh đó, HONOR bổ sung hệ thống mô-tơ tuyến tính trục X kép bên trong thân máy. Cụm rung này mang lại phản hồi xúc giác chân thực theo từng nhịp thao tác và tình huống giao tranh trong game.

Thời lượng pin 10.000mAh và cơ chế cấp nguồn trực tiếp

Để duy trì thời lượng hoạt động cho cấu hình hiệu năng cao, HONOR WIN Pad sở hữu viên pin dung lượng lớn 10.000mAh. Thiết bị đi kèm sạc nhanh công suất 66W và hỗ trợ sạc ngược 27W cho các phụ kiện ngoại vi.

Đặc biệt, hệ thống nguồn của máy hỗ trợ cơ chế tách biệt chu trình sạc và xả điện (bypass charging). Khi kích hoạt, dòng điện từ củ sạc sẽ cấp trực tiếp cho linh kiện bo mạch mà không đi qua cell pin. Cơ chế này vừa hạn chế phát sinh nhiệt lượng dư thừa, vừa bảo vệ tuổi thọ pin khi người dùng cắm sạc thi đấu thời gian dài.

Tùy biến sâu qua phần mềm Geek Center và giá mở bán

Về trải nghiệm phần mềm, HONOR tích hợp trung tâm điều khiển Geek Center. Giao diện này cho phép game thủ can thiệp sâu vào các thông số như tần số quét hiển thị, kích thước quét bộ nhớ và các cấu hình bảo vệ khi pin xuống thấp. Khi cần tối đa sức mạnh đồ họa, chế độ Full Throttle sẽ mở khóa toàn bộ giới hạn xung nhịp của vi xử lý.

Tại thời điểm ra mắt, HONOR công bố mức giá 4.499 nhân dân tệ (khoảng 17,43 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong. Tùy chọn cao cấp hơn với 16GB RAM cùng 512GB bộ nhớ trong có giá 5.499 nhân dân tệ (khoảng 21,23 triệu đồng).