HONOR thử nghiệm smartphone màn hình rộng 6.39 inch với pin từ 8.000 mAh và camera 200MP

HONOR được cho là đang thử nghiệm mẫu smartphone màn hình rộng dạng thanh đầu tiên của hãng, với màn hình 6.39 inch, dung lượng pin từ 8.000 mAh và hệ thống camera có cảm biến 200MP. Thông tin này đến từ tài khoản rò rỉ Digital Chat Station và được Gizmochina dẫn lại. Hiện HONOR chưa có thông báo chính thức về sản phẩm.

Phân khúc màn hình rộng dạng thanh (wide-screen candybar) đang được chú ý sau khi Huawei giới thiệu mẫu Pura X View. Nếu nguồn tin chính xác, HONOR sẽ gia nhập phân khúc này với lợi thế chính là viên pin dung lượng lớn.

Pin từ 8.000 mAh trên màn hình 6.39 inch: con số nổi bật của phân khúc

Theo Digital Chat Station, thiết bị màn hình rộng đầu tiên của HONOR trang bị màn hình 6.39 inch. Dung lượng pin định mức từ 8.000 mAh trở lên, được xem là mức cao nhất trong nhóm smartphone màn hình rộng.

Thông tin smartphone màn hình rộng của HONOR được chia sẻ trong rò rỉ mới

Để dễ hình dung, mẫu Huawei Pura X View có màn hình OLED 6.39 inch tỷ lệ 16:9.5 và viên pin 7.000 mAh. Mẫu thử nghiệm của HONOR giữ kích thước màn hình tương đương nhưng có pin lớn hơn ít nhất 1.000 mAh.

Ba camera sau và chip Snapdragon: những gì nguồn tin tiết lộ

Ngoài pin, nguồn tin cho biết thiết bị có hệ thống ba camera sau gồm cảm biến 200MP, một cảm biến kích thước lớn và một ống kính tiềm vọng (periscope). Tuy nhiên, thông tin chưa làm rõ cảm biến 200MP đóng vai trò camera chính hay camera telephoto.

Về hiệu năng, các bản thử nghiệm kỹ thuật ban đầu của HONOR đang chạy trên vi xử lý Snapdragon của Qualcomm. Tên mã chip cụ thể chưa được xác nhận.

Điện thoại HONOR màn hình rộng sẽ có pin 8000 mAh

Trước đó, Digital Chat Station cũng từng chia sẻ rằng dòng Honor 700 dự kiến có viên pin 9.000 mAh cùng camera chính 200MP.

Đánh đổi về độ dày và trọng lượng: câu hỏi chưa có lời giải

Việc đặt viên pin dung lượng lớn vào thân máy có màn hình 6.39 inch có thể ảnh hưởng đến độ dày và trọng lượng tổng thể. Hiện các chỉ số kích thước vật lý của điện thoại HONOR chưa được công bố. Trong khi đó, Huawei Pura X View có độ mỏng ghi nhận là 6.68 mm.

Vì vậy, chưa thể kết luận HONOR sẽ cân bằng giữa dung lượng pin và thiết kế mỏng nhẹ như thế nào.

Chưa có thông báo chính thức, cấu hình có thể thay đổi

HONOR hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch ra mắt dòng smartphone màn hình rộng. Các chi tiết về pin, camera hay bộ vi xử lý mới chỉ dừng lại ở các phiên bản thử nghiệm nội bộ. Do đó, cấu hình thực tế có thể thay đổi trước khi sản phẩm được phát hành thương mại.