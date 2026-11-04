HONOR thử nghiệm pin 14.000–15.000mAh: Smartphone hướng tới một tuần dùng cho mỗi lần sạc

HONOR được cho là đang thử nghiệm các mẫu pin điện thoại có dung lượng từ 14.000mAh đến 15.000mAh, với mục tiêu cho phép dùng liên tục một tuần chỉ với một lần sạc. Thông tin này đến từ nguồn rò rỉ Digital Chat Station và chưa được hãng xác nhận chính thức.

Thời lượng pin luôn là bài toán lớn của các nhà sản xuất smartphone, nhất là với người dùng cường độ cao. Nếu dự án thành hiện thực, đây có thể là bước tiến đáng kể về dung lượng năng lượng trên thị trường điện thoại.

Lộ trình nâng dung lượng pin của HONOR trong chưa đầy một năm

Mức 14.000–15.000mAh không xuất hiện đột ngột. Theo nguồn tin, HONOR đã nâng dần dung lượng pin trên nhiều dòng sản phẩm trước khi bước vào giai đoạn thử nghiệm này.

HONOR phát triển điện thoại có pin 15000 mAh

Cụ thể, dòng Win khởi động vào tháng 12 năm 2025 với viên pin 10.000mAh. Tiếp theo là HONOR X80 Pro Max với pin 11.000mAh, ra mắt vào tháng 6. Thiết bị này từng ghi nhận kỷ lục Guinness về bài kiểm tra phát trực tiếp kéo dài hơn 26 giờ.

Gần đây nhất, dòng HONOR Win 2 ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 21 tháng 10, gồm hai phiên bản HONOR Win RT 2 và HONOR Win Turbo 2, đều có pin 12.070mAh. Riêng HONOR Win RT 2 hỗ trợ sạc có dây công suất 90W.

Những dữ liệu này cho thấy hãng đã nâng dung lượng từ 10.000mAh lên hơn 12.000mAh trong chưa đầy một năm. Vì vậy, việc thử nghiệm mức 14.000–15.000mAh được xem là bước đi tiếp nối tự nhiên.

Một tuần không cần sạc sẽ thay đổi thói quen người dùng ra sao?

Một chiếc điện thoại dùng được cả tuần sẽ thay đổi đáng kể thói quen hằng ngày. Những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc tài xế giao hàng hiện phải sạc nhiều lần trong ngày.

Điện thoại HONOR cho thời gian sử dụng lên đến cả tuần

Với nhóm người dùng này, một viên pin dung lượng lớn có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào các bộ sạc dự phòng.

Bài toán trọng lượng, độ dày và tản nhiệt

Tuy nhiên, việc đưa pin 14.000–15.000mAh ra thị trường kéo theo không ít thách thức kỹ thuật. Dung lượng lớn hơn thường làm tăng trọng lượng và độ dày của thiết bị, đồng thời tạo áp lực lên hệ thống quản lý tản nhiệt.

Hiện HONOR chưa công bố phương án giải quyết các vấn đề này, cũng như mốc thời gian thương mại hóa cho dòng sản phẩm mới. Do đó, đây vẫn là thông tin rò rỉ và cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất.

Nguồn tham khảo: Gizmochina.