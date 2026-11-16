HONOR sản xuất thử lõi pin 13500 mAh cho điện thoại màn hình 7 inch thuộc phân khúc tầm trung

HONOR được cho là đã bắt đầu sản xuất thử một lõi pin có dung lượng tiêu chuẩn khoảng 13500 mAh, dành cho mẫu điện thoại màn hình 7 inch sắp ra mắt ở phân khúc tầm trung. Thông tin này đến từ leaker Digital Chat Station và hiện chưa được hãng xác nhận chính thức.

Trước đó, hồi đầu tháng, đã xuất hiện tin đồn về việc HONOR thử nghiệm lõi pin 15000 mAh. Theo nguồn tin mới, hãng đã chuyển sang một nguyên mẫu khác với dung lượng thấp hơn.

Viên pin 13500 mAh dành cho máy tầm trung, không phải flagship

Theo Digital Chat Station, viên pin này được thiết kế riêng cho một mẫu điện thoại có màn hình 7 inch. Đáng chú ý, trang bị này sẽ không xuất hiện trên các dòng flagship cao cấp như nhiều người dự đoán. Hãng dự kiến đưa nó vào một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung.

Lõi pin 13500 mAh rò rỉ cho điện thoại HONOR

Sự kết hợp giữa màn hình lớn và dung lượng pin vượt trội được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu giải trí, xem phim hoặc chơi game cường độ cao.

Từ 8000 đến 13500 mAh: lộ trình tăng dung lượng pin của HONOR

Viên pin 13500 mAh không phải bước đi đột ngột. Trong những năm gần đây, HONOR liên tục nâng giới hạn dung lượng pin trên nhiều dòng sản phẩm, cho thấy chiến lược tập trung vào thời lượng sử dụng. Các cột mốc đáng chú ý gồm:

Honor Power 2 tăng thêm 2080 mAh so với thế hệ đầu nhưng vẫn giữ độ mỏng 7.98 mm. Theo nguồn tin, điều này cho thấy các kỹ sư của hãng đang dần làm chủ công nghệ tối ưu không gian linh kiện.

HONOR sẽ ra mắt các điện thoại pin khủng trong thời gian tới

Từ dải sản phẩm 8000 mAh, 10000 mAh đến 11000 mAh, một mẫu máy 7 inch dùng pin 13500 mAh được xem là bước tiến nối tiếp tự nhiên.

Bài toán không gian, tốc độ sạc và những điều chưa rõ

Dù thông số rò rỉ rất ấn tượng, dự án vẫn đối mặt nhiều thách thức kỹ thuật. Một viên pin lớn như vậy đòi hỏi tối ưu không gian kỹ lưỡng để thiết bị giữ được thiết kế mỏng nhẹ, giúp người dùng cầm nắm thoải mái.

Smartphone HONOR còn gây ấn tượng với hệ thống camera chất lượng cao

Bên cạnh đó, tốc độ sạc, trọng lượng thực tế và ngày phát hành chính thức của mẫu máy vẫn là ẩn số. Với dung lượng 13500 mAh, hãng sẽ cần tích hợp chuẩn sạc công suất đủ lớn để rút ngắn thời gian nạp đầy.

Năm 2027 có thể xuất hiện lõi pin lớn hơn nữa

Digital Chat Station cho biết đây chưa phải giới hạn cuối cùng. Theo nguồn tin, HONOR đang ấp ủ kế hoạch ra mắt một lõi pin có dung lượng lớn hơn vào năm 2027, tiếp tục cuộc đua về năng lượng trên smartphone.

Các chi tiết về mẫu điện thoại HONOR 7 inch hiện mới chỉ là thông tin rò rỉ, do đó người dùng cần chờ xác nhận chính thức từ hãng. Nguồn: Gizmochina.