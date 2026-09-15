HONOR Magic 9 Pro Max lộ điểm Geekbench với xung nhịp 5.01GHz từ vi xử lý Snapdragon mới

Cơ sở dữ liệu Geekbench vừa ghi nhận sự xuất hiện của HONOR Magic 9 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất thuộc dòng Magic 9 Series sắp trình làng vào ngày 28 tháng 9. Thiết bị xuất hiện với mã hiệu WKL-AN20, thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi sở hữu nền tảng vi xử lý Snapdragon thế hệ mới với xung nhịp tối đa vượt mốc 5.0GHz cùng dung lượng phần cứng ấn tượng.

HONOR Magic 9 Pro Max vừa lộ hiệu năng ấn tượng

Kiến trúc phần cứng của bộ vi xử lý Snapdragon mã hiệu SM8975

Theo thông số kỹ thuật rò rỉ, HONOR Magic 9 Pro Max được trang bị con chip mang mã định danh QTI SM8975. Giới chuyên môn dự đoán đây có thể là Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro hoặc Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Điểm nổi bật nhất của nền tảng này nằm ở thiết lập 8 nhân theo cụm cấu trúc hiệu năng đa tầng, đi kèm bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 850 thế hệ mới.

Cụ thể, vi xử lý bao gồm 2 nhân hiệu năng đỉnh đạt xung nhịp 5.01GHz, 3 nhân hiệu năng cao vận hành ở mức 4.03GHz và 3 nhân tiết kiệm năng lượng duy trì xung nhịp 3.74GHz. Bên cạnh đó, thiết bị kiểm thử sở hữu 16GB RAM vật lý (hiển thị khả dụng 14.78GB trên hệ thống Geekbench) và khởi chạy trên hệ điều hành Android 17 với giao diện tùy biến MagicOS.

Thông tin HONOR Magic 9 Pro Max được tiết lộ trên Geekbench

Thông số kỹ thuật rò rỉ của HONOR Magic 9 Pro Max

Phân tích hiệu năng Geekbench 6: Điểm đa nhân bứt phá

Trong bài kiểm tra đo lường hiệu năng Geekbench 6, HONOR Magic 9 Pro Max đạt 3,448 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 9,353 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Kết quả đa nhân thể hiện bước nhảy vọt đáng kể khi tăng gần 1,700 điểm so với thế hệ tiền nhiệm, chứng minh năng lực tính toán song song vượt trội của cụm nhân xung nhịp cao.

Tuy nhiên, điểm đơn nhân 3,448 lại thấp hơn một chút so với mức 3,664 điểm mà mẫu Magic 8 Pro bản toàn cầu từng đạt được với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Điều này có thể lý giải bởi firmware thử nghiệm là bản tiền sản xuất, các thông số điều phối xung nhịp và kiểm soát nhiệt lượng chưa được nhà sản xuất tối ưu triệt để ở giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

HONOR Magic 9 Series sẽ ra mắt vào ngày 28/9

Sự khác biệt khi tham chiếu với thiết bị cạnh tranh

Trước đó, bộ vi xử lý SM8975 cũng từng xuất hiện trên Xiaomi 18 Pro Max với kết quả đo 3,582 điểm đơn nhân và 12,247 điểm đa nhân. Dẫu vậy, hai điểm số này không thể đem ra đối chiếu trực tiếp do thiết bị của Xiaomi được chấm điểm trên nền tảng Geekbench 7, trong khi mẫu máy của HONOR thực hiện trên Geekbench 6 với thuật toán tính toán và trọng số hoàn toàn khác nhau.

Nhìn chung, việc thiết lập mức xung nhịp vượt ngưỡng 5.0GHz đánh dấu bước tiến công nghệ lớn trên bộ vi xử lý di động cao cấp. Hiệu năng thương mại thực tế cùng khả năng tản nhiệt của HONOR Magic 9 Pro Max sẽ được kiểm chứng cụ thể khi dòng sản phẩm chính thức ra mắt vào ngày 28 tháng 9 tới.