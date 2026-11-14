HONOR Magic 10 lộ camera LOFIC 200MP và màn hình Tandem OLED hai lớp, khoảng một năm nữa ra mắt

HONOR Magic 10 được cho là sẽ nâng cấp mạnh về nhiếp ảnh và hiển thị, với cảm biến chính 200MP tích hợp công nghệ LOFIC cùng màn hình OLED hai lớp (Tandem OLED). Dòng máy này còn khoảng một năm nữa mới ra mắt, nhưng những thông tin rò rỉ đầu tiên đã xuất hiện và cho thấy hãng tập trung vào hệ thống quang học và chất lượng hiển thị.

Cảm biến 200MP kích thước lớn: LOFIC giải quyết bài toán gì?

Theo tài khoản rò rỉ Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, HONOR Magic 10 đang được thử nghiệm với cảm biến chính 200MP có kích thước đặc biệt lớn. Điểm đáng chú ý nhất là việc tích hợp LOFIC, giải pháp phần cứng hứa hẹn cải thiện khả năng thu nhận ánh sáng và dải nhạy sáng.

Thông tin về HONOR Magic 10 do nhân vật rò rỉ nổi tiếng DCS chia sẻ

LOFIC là viết tắt của Lateral Overflow Integration Capacitor. Công nghệ này giúp cảm biến hình ảnh mở rộng dải nhạy sáng động một cách hiệu quả. Khi dùng thực tế, nó giúp giảm tình trạng cháy sáng ở những vùng có độ tương phản quá cao, chẳng hạn khi chụp chủ thể ngược sáng hoặc ghi hình cảnh đường phố nhiều ánh đèn vào ban đêm.

Thông tin về camera xuất hiện ngay sau các báo cáo cho biết HONOR đang thử nghiệm bốn cảm biến OmniVision, trong đó có mẫu OVB0D 200MP. Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu tên mã cụ thể. Vì vậy, chưa thể khẳng định cảm biến 200MP tùy chỉnh mới này có liên quan trực tiếp đến các nguyên mẫu OmniVision đang được thử nghiệm hay không.

Tandem OLED: hai lớp phát sáng xếp chồng để làm gì?

Bên cạnh camera, HONOR Magic 10 được đồn đoán sẽ dùng màn hình OLED kép. Theo nguồn tin, hãng đang đánh giá các tấm nền OLED hai lớp để áp dụng không chỉ cho điện thoại cao cấp mà cả các mẫu máy tính bảng sắp ra mắt.

Flagship tiếp theo của HONOR sẽ cho chất lượng hiển thị tuyệt vời

Màn hình hai lớp thực chất là công nghệ Tandem OLED. Thay vì chỉ một lớp vật liệu phát sáng như thiết kế truyền thống, cấu trúc này xếp chồng hai lớp phát sáng lên nhau. Theo nguyên lý hoạt động, cách sắp xếp này mang lại hai cải thiện thực tế:

Tăng cường độ sáng: màn hình có thể đạt độ sáng tối đa cao hơn đáng kể, giúp hiển thị rõ nội dung ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Kéo dài tuổi thọ: năng lượng được phân bổ đều qua hai lớp phát sáng, giảm áp lực lên từng lớp và tăng độ bền của tấm nền theo thời gian sử dụng.

HONOR đã thử nghiệm LOFIC từ khi nào?

Việc đưa công nghệ phần cứng mới lên HONOR Magic 10 không phải bước đi đột ngột. Theo nguồn tin, hãng đã thử nghiệm LOFIC từ khá lâu trước khi quyết định đưa vào các thiết kế nguyên mẫu của thế hệ flagship tiếp theo.

Vào tháng 3 năm nay, từng có báo cáo cho rằng nguyên mẫu của thế hệ tiền nhiệm có thể sở hữu tới hai camera 200MP ở mặt lưng. Một nguyên mẫu được cho là dùng cảm biến OmniVision OV52B hoặc OVB0D tích hợp LOFIC. Điều này cho thấy hãng đang hoàn thiện dần hệ thống phần cứng nhiếp ảnh qua từng giai đoạn.

HONOR Magic 10 có camera cao cấp

Tổng hợp thông tin rò rỉ và mức độ xác nhận

Điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Kích thước vật lý chi tiết của cảm biến chưa được tiết lộ. Dù vậy, sự kết hợp giữa độ phân giải 200MP và kiến trúc điểm ảnh mới được kỳ vọng tạo khác biệt về khả năng xử lý hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng phức tạp.

Tuy nhiên, sản phẩm còn cách thời điểm ra mắt dự kiến khoảng một năm, nên lịch trình phát triển và thông số cuối cùng vẫn có thể thay đổi. Hiện các thông tin về HONOR Magic 10 mới chỉ là tin rò rỉ, người dùng cần chờ công bố chính thức từ HONOR.

Nguồn: Gizmochina