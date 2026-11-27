Honor muốn đưa camera 200MP lên cả ống kính góc siêu rộng

Nếu cho rằng một camera 200MP đã là quá đủ trên smartphone, Honor dường như không nghĩ như vậy. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, hãng công nghệ Trung Quốc đang phát triển một mẫu điện thoại với tổng cộng ba camera 200MP, đưa tổng độ phân giải của hệ thống camera lên con số 600MP.

Honor hiện đã có một mẫu flagship sở hữu hai camera 200MP. Ảnh: Honor

Thông tin xuất phát từ tài khoản Digital Chat Station, một chuyên gia rò rỉ công nghệ khá nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo. Theo nguồn tin này, mẫu flagship đang được Honor phát triển sẽ trang bị camera chính 200MP, camera tele 200MP và camera góc siêu rộng cũng đạt độ phân giải 200MP.

Đáng chú ý, camera góc siêu rộng được cho là sử dụng cảm biến kích thước 1/1,5 inch. Đây là thông số khá ấn tượng đối với một camera góc siêu rộng trên smartphone, bởi loại camera này thường bị giới hạn về kích thước cảm biến và độ phân giải so với camera chính.

Digital Chat Station nhận định Honor đang lựa chọn hướng tiếp cận khá quyết liệt với sản phẩm mới. Nếu được thương mại hóa, thiết bị này có thể khiến cuộc cạnh tranh camera giữa các nhà sản xuất smartphone trở nên gay gắt hơn.

Hiện chưa có thêm thông tin về tên gọi, thời điểm ra mắt hay cấu hình chi tiết của mẫu điện thoại nói trên. Ngay cả những bình luận bên dưới bài đăng trên Weibo cũng chưa tiết lộ danh tính cụ thể của thiết bị.

Tuy nhiên, Honor vốn không phải cái tên xa lạ trong lĩnh vực smartphone chuyên chụp ảnh. Hãng đã nhiều lần đầu tư mạnh vào hệ thống camera trên các dòng flagship, đặc biệt là dòng Magic.

Magic 9 Pro Max đã có hai camera 200MP

Mẫu flagship mới nhất của Honor là Magic 9 Pro Max đã được giới thiệu và sở hữu hai camera độ phân giải 200MP. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng của thiết bị này vẫn dừng ở mức 50MP, sử dụng cảm biến kích thước 1/2,88 inch.

Vì vậy, việc Honor được cho là đang phát triển một smartphone với ba camera 200MP cho thấy hãng có thể chuẩn bị một bước nâng cấp lớn hơn nữa cho thế hệ flagship tiếp theo.

Magic 9 Pro Max được trang bị 2 camera 200MP. Ảnh: Honor

Một khả năng được đặt ra là thiết bị bí ẩn này thuộc dòng Magic 10. Dù vậy, thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để dòng sản phẩm này xuất hiện trong các tin đồn, do đó chưa thể xác nhận danh tính của mẫu smartphone.

Mặt khác, Honor có nhiều dòng smartphone khác nhau, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về khả năng nhiếp ảnh và cấu hình camera, không dòng sản phẩm nào thực sự tiệm cận dòng Magic cao cấp.

Camera góc siêu rộng 200MP có lợi thế gì?

Việc trang bị cảm biến 200MP cho camera góc siêu rộng không đơn thuần nhằm tạo ra những con số ấn tượng trên bảng thông số kỹ thuật. Công nghệ này có thể mang lại hai lợi ích đáng kể, đặc biệt trong khả năng chụp cận cảnh và chụp ảnh thiếu sáng.

Lợi thế đầu tiên là khả năng cắt ảnh (crop) mà vẫn giữ được nhiều chi tiết. Trên camera chính, các nhà sản xuất thường tận dụng cảm biến độ phân giải cao để tạo ra mức zoom 2x gần với chất lượng quang học mà không cần sử dụng ống kính riêng.

Với camera góc siêu rộng, khả năng này còn có thể được khai thác theo một cách khác. Người dùng có thể cắt một phần hình ảnh từ cảm biến để chụp macro, tạo ra những bức ảnh cận cảnh cực gần mà vẫn duy trì độ chi tiết tốt.

Lợi ích thứ hai, cũng được đánh giá quan trọng hơn, là cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Camera góc siêu rộng thường có chất lượng hình ảnh suy giảm đáng kể khi chụp ban đêm do cảm biến nhỏ và khả năng thu nhận ánh sáng hạn chế.

Với cảm biến 200MP, smartphone có thể sử dụng công nghệ gộp điểm ảnh theo tỷ lệ 8 điểm ảnh thành một (pixel binning 8-in-1). Quá trình này kết hợp dữ liệu từ nhiều điểm ảnh để tạo ra điểm ảnh lớn hơn, cải thiện khả năng thu sáng và giảm nhiễu, qua đó giúp hình ảnh chụp trong môi trường tối có độ chi tiết và chất lượng tốt hơn.

Những bức ảnh thiếu sáng từ Oppo Find X10 Pro Max được xem là minh chứng thực tế cho tiềm năng của hướng tiếp cận này.

(Theo PhoneArena)