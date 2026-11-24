HONOR Earbuds Clip là mẫu tai nghe không dây open-ear dạng kẹp vừa được HONOR giới thiệu, với cầu nối C-bridge ôm vành tai, hỗ trợ chuẩn âm thanh LHDC 5.0 và tổng thời lượng pin lên đến 40 giờ khi dùng cùng hộp sạc. Sản phẩm có giá khởi điểm 449 NDT (tương đương 1,73 triệu đồng) và dự kiến lên kệ tại Trung Quốc vào ngày 27 tháng 11.

Mẫu tai nghe này ra mắt song song với dòng điện thoại thông minh mới của hãng. Cấu trúc mở giúp người dùng nghe nhạc mà không phải nhét ống silicon vào ống tai.

Cầu nối C-bridge: cách HONOR giữ tai nghe chắc mà không gây bí tai

HONOR Earbuds Clip có ngoại hình open-ear dạng kẹp, với cấu trúc C-bridge ôm quanh vành tai. Nhờ vậy, người dùng không cần đưa phần tai nghe vào sâu trong ống tai, tạo sự thoải mái khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Tai nghe HONOR Earbuds Clip ra mắt

Phần cầu nối C-bridge được chế tác từ silicon lỏng chuẩn thực phẩm, kết hợp lõi kim loại nhớ hình titan. Cấu trúc này vừa tạo bề mặt tiếp xúc mềm mại, vừa giữ tai nghe nằm chắc chắn mà không gây áp lực lớn lên tai.

Mỗi bên tai nghe nặng 5,6 gram, kích thước 28,1 x 20,5 x 24,1mm và có hai tùy chọn màu là Trắng ngọc trai và Đen sao. Ngoài ra, hãng áp dụng đường cong hình cổ thiên nga để tối ưu không gian quanh ống tai, giúp không khí lưu thông tốt hơn.

Driver 10,8mm và LHDC 5.0: bài toán âm thanh của tai nghe mở

Về âm thanh, HONOR Earbuds Clip trang bị driver động mạ titan 10,8mm với mạch từ kép. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ chuẩn LHDC 5.0, cho phép truyền tải âm thanh lossless 24-bit với độ chi tiết cao.

Chất lượng âm thanh HONOR Earbuds Clip khá ấn tượng

Rò rỉ âm thanh là nhược điểm đặc trưng của tai nghe open-ear. Để khắc phục, HONOR tích hợp hệ thống âm học đảo ngược, giúp định hướng âm thanh truyền thẳng vào tai người nghe và hạn chế tối đa việc lọt âm ra môi trường xung quanh. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP54.

Pin 10 giờ mỗi lần sạc, tổng cộng 40 giờ cùng hộp sạc

Mỗi lần sạc đầy, tai nghe hoạt động liên tục 10 giờ. Khi kết hợp với hộp sạc, tổng thời gian nghe nhạc lên tới 40 giờ. Bên cạnh đó, tính năng sạc nhanh cung cấp thêm 3 giờ phát nhạc chỉ với 10 phút cắm sạc.

Kết nối hai thiết bị và các tiện ích phần mềm

HONOR Earbuds Clip không chỉ tập trung vào phần cứng. Tai nghe hỗ trợ kết nối hai thiết bị cùng lúc, có cảm biến phát hiện đeo và tính năng chia sẻ âm thanh. Hệ sinh thái phần mềm của HONOR bổ sung trợ lý giọng nói YOYO, tính năng dịch thuật AI và trợ lý ghi âm thông minh.

Thông số chính của HONOR Earbuds Clip

Giá bán và khả năng xuất hiện ở thị trường quốc tế

Sản phẩm hiện đã mở đặt trước tại Trung Quốc và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 27 tháng 11. Mức giá khởi điểm 449 NDT (tương đương 1,73 triệu đồng) giúp thiết bị dễ tiếp cận hơn so với phiên bản Pro ra mắt hồi tháng 5.

Tai nghe mới của HONOR có giá hấp dẫn

Tuy nhiên, HONOR chưa công bố kế hoạch phát hành mẫu tai nghe này tại các thị trường quốc tế. Nhìn chung, với thiết kế công thái học và thời lượng pin ấn tượng, HONOR Earbuds Clip là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc tai nghe open-ear. Người dùng quan tâm cần chờ thêm thông tin về việc sản phẩm có được phân phối toàn cầu hay không.