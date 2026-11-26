HONOR Choice T20 là mẫu điện thoại giá rẻ mới của HONOR, được nâng dung lượng pin lên 7.000mAh, tăng từ mức 5.000mAh của thế hệ trước. Máy hiện được bán tại Nga với giá 12.000 RUB (khoảng 3,7 triệu đồng), chạy hệ điều hành Android Go và dùng cấu hình phần cứng ở mức cơ bản.

Theo thông tin từ GSMArena, các nâng cấp của T20 tập trung gần như hoàn toàn vào pin, trong khi phần lõi xử lý được giữ nguyên so với mẫu T10. Vì vậy, mẫu máy này nhắm tới nhu cầu dùng bền hơn là hiệu năng.

Pin 7.000mAh: nâng cấp duy nhất thật sự đáng kể

Điểm nhấn của HONOR Choice T20 là viên pin 7.000mAh, tăng 2.000mAh so với T10. Mức dung lượng này giúp thiết bị đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng liên tục trong thời gian dài.

HONOR Choice T20 ra mắt

Với phân khúc phổ thông, pin lớn mang lại lợi thế rõ rệt. Người dùng có thể duy trì các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video hoặc đọc tài liệu trong nhiều ngày mà không cần quá lo lắng về việc tìm nguồn sạc.

Máy hỗ trợ sạc 15W. Đây không phải mức cao, nhưng cao hơn 50% so với công suất định mức của T10.

Điện thoại gây ấn tượng với pin 7000 mAh

Unisoc T7250 thực chất là chip cũ đổi tên

Về phần cứng, HONOR Choice T20 sử dụng vi xử lý Unisoc T7250. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản đổi tên của chip T615 từng xuất hiện trên T10.

Đó là chip tiến trình 12nm với CPU Cortex-A75/A55 và GPU Mali-G57 MP1. Chip hỗ trợ 4G với tốc độ tải xuống 150Mbps và tải lên 50Mbps, Wi-Fi 5 (ac) băng tần kép cùng Bluetooth 5.2.

Chip được kết hợp với 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và một khe cắm microSD. Hệ điều hành cài sẵn là Android Go, phiên bản phần mềm được tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất cho các thiết bị có cấu hình không quá mạnh, giống như thế hệ trước.

Màn hình 90Hz và camera ở mức cơ bản

HONOR Choice T20 có màn hình IPS LCD 6,78 inch, độ phân giải 720 x 1.576 pixel và tần số quét 90Hz. Thân máy dày 8,7mm, nặng 213 gram.

Ở khả năng chụp ảnh, máy có camera sau 13MP lấy nét tự động và camera selfie 5MP dùng ống kính tiêu cự cố định.

Các tùy chọn màu sắc của điện thoại

Đặt cạnh HONOR X6c: pin lớn đổi lấy cấu hình khiêm tốn

Để thấy rõ vị trí của T20, có thể so sánh với HONOR X6c, một mẫu HONOR giá rẻ đang được bán tại Việt Nam. Theo thông tin niêm yết, X6c có màn hình 6,61 inch HD+ 120Hz, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, camera sau 50MP và pin 5.300mAh sạc nhanh 35W, kèm chuẩn chống nước, bụi IP64.

Như vậy, T20 vượt trội về dung lượng pin, trong khi X6c mạnh hơn về tốc độ sạc, màn hình, bộ nhớ và camera. Hai máy được bán ở các thị trường khác nhau nên mức giá không thể đặt lên bàn cân trực tiếp.

Hạn chế cần lưu ý

Chip 12nm cũ, RAM 4GB và camera 13MP cho thấy T20 không hướng tới người dùng cần hiệu năng cao hay chụp ảnh chất lượng tốt. Mức sạc 15W cũng đồng nghĩa việc nạp đầy viên pin 7.000mAh sẽ mất nhiều thời gian, dù nguồn tin không công bố số liệu cụ thể về thời gian sạc.

Nhìn chung, HONOR Choice T20 thể hiện định hướng tối ưu trải nghiệm cơ bản của nhà sản xuất. Với pin dung lượng lớn và hệ điều hành Android Go nhẹ, máy phù hợp với nhu cầu học tập và giải trí thường ngày.