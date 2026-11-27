Honor được cho là đang phát triển một mẫu flagship có cả camera chính, camera tele và camera góc siêu rộng đều đạt độ phân giải 200MP, tương đương tổng cộng 600MP. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua camera trên smartphone cao cấp. Thông tin hiện mới dừng ở mức tin đồn và chưa có xác nhận chính thức từ hãng.

Nguồn tin xuất phát từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo. Trong khi nhiều hãng vẫn tập trung nâng cấp camera chính độ phân giải cao, Honor dường như muốn đi xa hơn khi đưa cảm biến 200MP lên toàn bộ hệ thống camera sau.

Điểm nhấn nằm ở camera góc siêu rộng

Theo tiết lộ, thiết bị bí ẩn của Honor sẽ có camera chính 200MP, camera tele 200MP và camera góc siêu rộng cũng 200MP. Chi tiết đáng chú ý nhất là cảm biến của camera góc siêu rộng được cho là có kích thước 1/1,5 inch.

Đây là thông số khá lớn đối với loại camera này, vốn thường có cảm biến nhỏ và độ phân giải thấp hơn đáng kể so với camera chính trên smartphone. Digital Chat Station cho rằng Honor đang theo đuổi hướng phát triển đầy tham vọng với mẫu flagship mới. Nếu được bán ra, thiết bị có thể tạo thêm sức ép cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong cuộc đua nhiếp ảnh di động.

Honor hiện đã có một mẫu flagship sở hữu hai camera 200MP. Ảnh: Honor

Dù vậy, hiện chưa có thông tin cụ thể về tên gọi, cấu hình đầy đủ hay thời điểm ra mắt sản phẩm. Danh tính của mẫu điện thoại cũng chưa được xác nhận, kể cả trong các bình luận dưới bài đăng của nguồn tin trên Weibo.

Dòng Magic có thể là nơi xuất hiện cấu hình mới

Honor vốn đầu tư mạnh vào khả năng nhiếp ảnh trên smartphone cao cấp, đặc biệt là dòng Magic. Vì thế, tin đồn về mẫu máy ba camera 200MP tiếp tục thu hút sự chú ý.

Flagship Magic 9 Pro Max mới nhất của hãng đã có hai camera 200MP. Tuy nhiên, camera góc siêu rộng trên máy vẫn có độ phân giải 50MP và dùng cảm biến kích thước 1/2,88 inch. Một khả năng được đặt ra là thiết bị mới thuộc dòng Magic 10, nhưng còn quá sớm để khẳng định vì chưa có nhiều thông tin rò rỉ về thế hệ này.

Honor cũng kinh doanh nhiều dòng smartphone khác nhau, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. Tuy vậy, xét về khả năng chụp ảnh và cấu hình camera, dòng Magic vẫn là sản phẩm cao cấp nổi bật nhất của hãng.

Vì sao góc siêu rộng 200MP không chỉ là con số đẹp

Việc nâng độ phân giải camera góc siêu rộng lên 200MP không chỉ nhằm tạo ra một thông số ấn tượng. Công nghệ này còn có thể cải thiện trải nghiệm chụp ảnh, đặc biệt ở khả năng chụp cận cảnh và xử lý hình ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Lợi thế đầu tiên là khả năng cắt ảnh mà vẫn giữ được nhiều chi tiết. Với cảm biến độ phân giải cao, người dùng có thể lấy một phần hình ảnh để phóng to mà chất lượng không suy giảm quá nhiều. Trên camera chính, các nhà sản xuất thường tận dụng ưu điểm này để tạo ảnh zoom 2x có chất lượng gần với zoom quang học mà không cần thêm ống kính riêng.

Với camera góc siêu rộng, dữ liệu hình ảnh có thể được khai thác để chụp macro, giúp ghi lại chủ thể ở khoảng cách rất gần với độ chi tiết tốt.

Gộp điểm ảnh 8-in-1 và ảnh thiếu sáng

Cảm biến 200MP còn có tiềm năng cải thiện đáng kể chất lượng ảnh ban đêm. Camera góc siêu rộng thường gặp hạn chế khi chụp trong ánh sáng yếu do cảm biến nhỏ và khả năng thu sáng không cao.

Với độ phân giải lớn, smartphone có thể dùng công nghệ gộp điểm ảnh 8-in-1, kết hợp dữ liệu từ tám điểm ảnh thành một điểm ảnh lớn hơn. Cách xử lý này giúp tăng khả năng thu nhận ánh sáng, giảm nhiễu và cải thiện độ chi tiết của ảnh trong môi trường tối.

Những bức ảnh thiếu sáng từ Oppo Find X10 Pro Max được xem là minh chứng cho tiềm năng của phương pháp này. Nếu Honor thực sự triển khai cấu hình ba camera 200MP, khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện khác nhau có thể trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên flagship tiếp theo của hãng.

Những điều còn bỏ ngỏ

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thông tin chỉ đến từ một nguồn rò rỉ. Tên gọi, cấu hình đầy đủ và thời điểm ra mắt đều chưa được công bố, nên người dùng cần thận trọng với các thông số nêu trên cho đến khi Honor xác nhận.