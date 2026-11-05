HONOR 700 và 700 Pro rò rỉ cấu hình: Snapdragon 8s Gen 4, Snapdragon 8 Gen 5 và camera 200MP

Dòng HONOR 700 sắp ra mắt được đồn đoán dùng chip Snapdragon dòng 8 của Qualcomm. Theo leaker Digital Chat Station, HONOR 700 tiêu chuẩn sẽ dùng Snapdragon 8s Gen 4, còn HONOR 700 Pro dùng Snapdragon 8 Gen 5. Cả hai mẫu máy còn được cho là có màn hình phụ ở mặt lưng và nâng cấp đáng kể về camera.

Những thông tin này xuất phát từ các nguồn tin chuỗi cung ứng và chưa được HONOR xác nhận chính thức. Vì vậy, toàn bộ thông số dưới đây nên được xem là thông tin rò rỉ.

Hai bản HONOR 700 dùng hai chip khác nhau

Theo Digital Chat Station, phiên bản tiêu chuẩn HONOR 700 dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4. Phiên bản cao cấp hơn là HONOR 700 Pro được cho là trang bị Snapdragon 8 Gen 5.

HONOR 700 Series sẽ dùng chip dòng Snapdragon 8

Để thấy rõ mức thay đổi, có thể nhìn vào thế hệ trước tại thị trường Trung Quốc. HONOR 600 Super Edition dùng Snapdragon 7 Gen 4, còn HONOR 600 Pro dùng MediaTek Dimensity 8550 Elite.

Như vậy, bản tiêu chuẩn chuyển từ chip dòng 7 lên dòng 8 của Qualcomm. Bản Pro thì chuyển từ chip MediaTek sang Snapdragon. Theo nhận định từ nguồn tin, đây là định hướng nâng cấp hiệu năng rõ rệt của nhà sản xuất.

Màn hình phụ mặt lưng và camera 200MP: điểm nhấn thiết kế

Bên cạnh hiệu năng, các thông tin rò rỉ trước đó phác thảo thêm đặc điểm thiết kế và hiển thị. HONOR 700 Pro được cho là có màn hình 6.57 inch, độ phân giải 1.5K. Máy còn có một màn hình phụ 1.72 inch ở mặt lưng và camera chính 200MP.

Các điện thoại HONOR mới sẽ có những nâng cấp ấn tượng về camera

Ngoài ra, Digital Chat Station cho biết bản HONOR 700 tiêu chuẩn cũng được tích hợp màn hình phụ ở mặt lưng. Máy còn có ống kính tiềm vọng telephoto.

Đáng chú ý, cả hai mẫu máy đều được đồn đoán hỗ trợ bộ chuyển đổi tele ngoại vi 200mm. Phụ kiện này nhằm mở rộng khả năng chụp ảnh từ xa cho thiết bị.

Tổng hợp thông số rò rỉ của hai phiên bản

Vì sao cần thận trọng với thông tin rò rỉ

Các phiên bản HONOR 600 phát hành tại thị trường Trung Quốc và thị trường quốc tế từng có khác biệt nhất định về thiết kế và thông số kỹ thuật. Do đó, các thông số nêu trên chưa chắc áp dụng cho mọi thị trường.

Hiện chưa rõ HONOR có áp dụng chiến lược tương tự cho dòng HONOR 700 trên toàn cầu hay không. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ hãng để có cấu hình, thời điểm ra mắt và phiên bản bán ra tại từng khu vực.