Điểm nhấn trên dòng sản phẩm này nằm ở cách nhà sản xuất tận dụng không gian trống bên cạnh cụm camera sau để tích hợp một màn hình phụ độc đáo đi kèm với dung lượng pin phá vỡ mọi giới hạn thông thường trên một thiết bị mỏng nhẹ.

Màn hình phụ được Honor đặt tên là Floating Island, sở hữu kích thước 1,59 inch và nằm gọn gàng ở phía bên phải của mô-đun máy ảnh thay vì bao trùm toàn bộ cụm camera như một số thiết kế trước đây.

Floating Island, sở hữu kích thước 1,59 inch và nằm gọn gàng ở phía bên phải của mô-đun máy ảnh.

Để đạt được độ hoàn thiện liền mạch và tinh tế, đội ngũ kỹ thuật của hãng đã kết hợp khéo léo giữa công nghệ kính nổi và quy trình điêu khắc kính nguội, giúp phần màn hình phụ hòa quyện mượt mà vào mặt lưng máy. Dù mang trong mình hàng loạt công nghệ tiên tiến cùng viên pin dung lượng lớn, cả ba mẫu điện thoại vẫn duy trì được thân hình thanh thoát với độ mỏng chỉ 7,96mm và trọng lượng dừng lại ở mức 211 gram, đảm bảo cảm giác cầm nắm thoải mái trong thời gian dài.

Về mặt công năng, Floating Island đóng vai trò như một trung tâm tương tác nhanh vô cùng tiện lợi ngay trên mặt lưng thiết bị. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi các thông báo quan trọng, cập nhật thông tin chuyến bay, xem mã nhận đồ ăn hay điều khiển trình phát nhạc mà không cần phải bật sáng màn hình chính.

Bên cạnh đó, màn hình nhỏ gọn này còn biến thành kính ngắm chuyên nghiệp khi người dùng muốn chụp ảnh tự sướng bằng hệ thống camera sau chất lượng cao, đồng thời được hỗ trợ thêm vòng đèn trợ sáng dịu nhẹ với ba chế độ ánh sáng khác nhau. Tính giải trí và cá nhân hóa cũng được đề cao thông qua việc hỗ trợ hiển thị biểu tượng cảm xúc sinh động cùng một thú cưng điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo có thể tương tác trực tiếp trên màn hình phụ này.

Màn hình có thể dùng để chụp ảnh selfie, nuôi thú cưng điện tử, hiện thị biểu tượng cảm xúc sinh động v.v..

Riêng trên hai phiên bản cao cấp hơn là Honor 700 và Honor 700 Pro, khu vực màn hình phụ phía sau còn được tích hợp thêm cảm biến quang học PPG hiện đại. Chỉ cần đặt ngón tay lên màn hình này trong vòng một phút, thiết bị sẽ tiến hành đo lường và cung cấp các chỉ số sức khỏe chuyên sâu bao gồm nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và biến thiên nhịp tim. Dựa trên các dữ liệu sinh trắc học thu thập được, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra đánh giá chi tiết về mức độ căng thẳng cũng như trạng thái cảm xúc hiện tại của người dùng, biến chiếc điện thoại thành một trợ lý chăm sóc sức khỏe cá nhân đắc lực.

Quay sang mặt trước, cả ba mẫu máy trong dòng Honor 700 đều được trang bị tấm nền LTPS kích thước 6,57 inch với độ phân giải 1,5K sắc nét cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Nhờ tối ưu hóa viền màn hình siêu mỏng chỉ 0,98mm đồng đều ở cả bốn cạnh, không gian hiển thị trở nên rộng mở và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Khả năng hiển thị ngoài trời của thiết bị đạt mức xuất sắc với độ sáng tối đa lên tới 8.000 nit, trong khi vẫn có thể hạ thấp độ sáng xuống mức 1 nit để bảo vệ mắt khi sử dụng trong môi trường tối hoàn toàn. Hãng cũng trang bị công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3840Hz kết hợp với tính năng AI Oasis có khả năng nhận diện và cảnh báo tình trạng khô mắt của người dùng.

Viên pin Qinghai Lake dung lượng khổng lồ lên tới 9.000 mAh cho thời gian sử dụng kéo dài.

Sức mạnh hiệu năng của dòng sản phẩm mới được phân cấp rõ ràng thông qua ba vi xử lý khác nhau đến từ nhà Qualcomm để phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Phiên bản cao cấp nhất Honor 700 Pro sở hữu sức mạnh đầu bảng từ con chip Snapdragon 8 Gen 5, trong khi bản tiêu chuẩn Honor 700 vận hành trên nền tảng Snapdragon 8s Gen 4.

Riêng phiên bản Honor 700S được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, vốn là dòng chip từng xuất hiện trên bộ đôi Honor 600 Vitality và Honor 600 Super ra mắt hồi tháng 5 trước đó. Tất cả các thiết bị đều được tích hợp chip tăng cường sóng vô tuyến C3 RF do Honor tự phát triển, chạy trên giao diện MagicOS 11 mới nhất và đặc biệt là sở hữu viên pin Qinghai Lake dung lượng khổng lồ lên tới 9.000 mAh. Công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba máy, riêng bản Pro được ưu ái bổ sung thêm tính năng sạc nhanh không dây công suất 50W.

Hệ thống nhiếp ảnh trên dòng Honor 700 hứa hẹn mang lại trải nghiệm sáng tạo đỉnh cao với cảm biến chính độ phân giải 200MP có kích thước 1/1,56 inch trên cả ba phiên bản. Hai mẫu máy Honor 700 và Honor 700 Pro được đầu tư mạnh mẽ hơn khi bổ sung thêm ống kính góc siêu rộng 12MP cùng camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ khả năng thu phóng quang học 3,5x.

Để nâng tầm trải nghiệm quay chụp, nhà sản xuất đã giới thiệu chế độ Live Photo chuẩn điện ảnh 4K cho phép máy tiếp tục ghi hình thêm ba giây sau khi người dùng nhấn nút chụp trên mọi dải tiêu cự, đi kèm với hai bộ lọc màu chân dung mới mang tên Soft Fog và Light Green.

Đáng chú ý hơn, Honor 700 và 700 Pro còn tương thích hoàn hảo với ống kính tele rời Honor G200 tiêu cự 200mm từng ra mắt cùng dòng Magic 9 hồi tháng 9, giúp mở khóa chế độ chụp sân khấu trực tiếp với khả năng thu phóng lên tới 15x khi gắn phụ kiện này vào máy.Độ bền bỉ cũng là một yếu tố được chú trọng hàng đầu khi toàn bộ dòng sản phẩm mới đều đạt chuẩn kháng nước và bụi bẩn cao nhất hiện nay bao gồm IP68, IP69 và cả tiêu chuẩn công nghiệp khắc nghiệt IP69K.

Máy cũng tương thích với ống kính tele rời Honor G200 tiêu cự 200mm.

Cảm biến vân tay quang học dưới màn hình được trang bị đầy đủ để đảm bảo khả năng bảo mật tiện lợi cùng với 4 tùy chọn màu sắc thời thượng là Sky, Pink Mist, Cool White và Blue Tone. Về giá bán, Honor 700S có mức khởi điểm 14 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Cùng mức cấu hình bộ nhớ này, Honor 700 được niêm yết ở mức 15,5 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Honor 700 Pro có giá 17,8 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng đam mê nhiếp ảnh có thể mua thêm ống kính chuyển đổi tele Honor G200 với giá 899 nhân dân tệ (khoảng 132 USD) hoặc bộ ống kính lọc màu chuyên dụng dành cho Honor 700 với giá 3,5 triệu đồng.

Video: Honor 700 series - Màn hình phụ được đưa lên dòng smartphone "3 số" của Honor.