HONOR 700 Series ra mắt ngày 23/11: pin 9000mAh, màn hình phụ cạnh camera và camera chính 200MP

HONOR đã xác nhận sẽ ra mắt dòng HONOR 700 vào 14:30 ngày 23/11 (theo giờ Trung Quốc), với hai thay đổi nổi bật là viên pin 9000mAh và màn hình phụ đặt cạnh cụm camera sau. Dòng máy gồm ba phiên bản: tiêu chuẩn, Pro và 700S, đều dùng chip Snapdragon và camera chính 200MP.

Phần lớn thông số chi tiết hiện đến từ các nguồn tin rò rỉ, trong khi thời gian ra mắt do chính hãng thông báo. Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất về dòng máy này.

Sự kiện ngày 23/11 tại Vũ Hán và ba phiên bản của dòng 700

Theo thông báo từ CEO Li Jian, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra tại Vũ Hán. Cùng thời điểm, hãng giới thiệu ca sĩ Cúc Tịnh Y làm đại sứ thương hiệu.

Poster chính thức công bố sự kiện ra mắt dòng HONOR 700

Tại thị trường Trung Quốc, người dùng đã có thể đặt trước thiết bị qua các nền tảng bán lẻ như JD.com. Các tùy chọn màu sắc dự kiến gồm Clear Sky, Pink Mist, Cold White và Blue Tone.

Pin 9000mAh công nghệ Qinghai Lake: bước nhảy về thời lượng sử dụng

Điểm nhấn lớn nhất của dòng HONOR 700 là viên pin 9000mAh công nghệ Qinghai Lake, được trang bị cho toàn bộ ba phiên bản. Đi kèm là khả năng sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Để thấy rõ mức nâng cấp, có thể đối chiếu với HONOR 600S, mẫu máy có pin 8100 mAh và sạc nhanh 45W. Như vậy, dòng 700 tăng dung lượng pin thêm 900 mAh và nâng công suất sạc có dây lên 80W.

Màn hình phụ hình vuông cạnh cụm camera sau

Bên cạnh pin lớn, HONOR tích hợp một màn hình phụ hình vuông ở mặt lưng, đặt cạnh cụm camera. Theo các nguồn tin rò rỉ, đây là tấm nền OLED độ phân giải 1.5K với viền siêu mỏng chỉ 0.98 mm.

Màn hình phụ phía sau trên thiết kế của dòng HONOR 700

Màn hình chính vẫn duy trì kích thước 6.57 inch cùng công nghệ bảo vệ mắt Oasis. Nguồn tin chưa nêu rõ các chức năng cụ thể của màn hình phụ, nên cách hãng khai thác tấm nền này sẽ cần chờ công bố chính thức.

Ba mức chip Snapdragon cho ba phân khúc

Về hiệu năng, dòng máy được phân tầng rõ theo vi xử lý. Phiên bản Pro cao cấp nhất dự kiến dùng Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp 16GB RAM và chạy Android 17. Bản tiêu chuẩn được cho là dùng Snapdragon 8s Gen 4, còn 700S có khả năng sở hữu Snapdragon 7 Gen 4 ở phân khúc dễ tiếp cận hơn.

Camera 200MP, tele tiềm vọng và phụ kiện mở rộng G200

Cả ba thiết bị đều có camera chính 200MP và hỗ trợ chụp ảnh động Live Photos 4K. Riêng bản tiêu chuẩn và bản Pro có thêm ống kính tele tiềm vọng 50MP, hỗ trợ zoom quang học 3.5x.

Mặt lưng thiết bị hiển thị cụm camera và màn hình phụ

Người dùng cũng có thể kết hợp với phụ kiện mở rộng G200 nặng 88g để nâng cao khả năng nhiếp ảnh. Ngoài ra, dòng máy tích hợp chip RF C3 thế hệ thứ ba của hãng.

Những điều cần chờ xác nhận chính thức

Nhìn chung, dòng HONOR 700 hướng tới sự kết hợp giữa thời lượng pin lớn và thiết kế mặt lưng khác biệt. Tuy nhiên, một số thông số vi xử lý, đặc biệt của bản 700S, vẫn đến từ nguồn tin rò rỉ nên người dùng cần chờ công bố từ HONOR.

Mức giá chính thức và kế hoạch phát hành tại thị trường quốc tế sẽ được công bố chi tiết tại sự kiện ngày 23/11.