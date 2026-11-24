HONOR vừa chính thức trình làng dòng smartphone HONOR 700 series tại thị trường Trung Quốc gồm ba phiên bản HONOR 700, HONOR 700 Pro và HONOR 700S.

Điểm nhấn nổi bật nhất trên HONOR 700 series là màn hình phụ hình vuông mang tên Floating Island, có kích thước 1,59 inch và được bố trí gọn gàng bên cạnh cụm camera sau.

Không chỉ hiển thị hình nền tùy chỉnh, thú cưng hoạt hình, thông báo, lịch họp, dự báo thời tiết hay mã nhận đồ ăn, màn hình này còn hỗ trợ điều khiển nhạc và đóng vai trò như kính ngắm khi người dùng chụp selfie bằng camera sau.

Đặc biệt, HONOR còn tích hợp vòng đèn trợ sáng với ba chế độ chiếu sáng, mang đến trải nghiệm chụp ảnh selfie tiện lợi hơn. Trên hai phiên bản HONOR 700 và HONOR 700 Pro, màn hình phụ còn được tích hợp cảm biến PPG, cho phép người dùng đặt ngón tay lên bề mặt trong khoảng một phút để đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và mức độ căng thẳng. Đây là những tính năng thường thấy trên đồng hồ thông minh, nay được đưa trực tiếp lên smartphone.

Trên hai phiên bản HONOR 700 và HONOR 700 Pro, màn hình phụ còn được tích hợp cảm biến PPG

Về khả năng hiển thị, cả ba mẫu máy đều sở hữu màn hình LTPS phẳng kích thước 6,57 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120 Hz. Màn hình có độ sáng tối đa lên tới 8.000 nits, đồng thời có thể giảm xuống chỉ 1 nit trong môi trường thiếu sáng. HONOR cũng trang bị công nghệ bảo vệ mắt AI Oasis nhằm mang lại trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn.

Khác với thế hệ tiền nhiệm, toàn bộ HONOR 700 series đều sử dụng vi xử lý Qualcomm. Trong đó, HONOR 700 Pro được trang bị Snapdragon 8 Gen 5, HONOR 700 sử dụng Snapdragon 8s Gen 4, HONOR 700S sở hữu Snapdragon 7 Gen 4.

Cả ba thiết bị đều được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 11 dựa trên nền tảng Android 17, đi kèm trợ lý YOYO AI phiên bản nâng cấp, giúp tăng cường khả năng tương tác và khai thác các tính năng trên màn hình phụ.

Về nhiếp ảnh, cả ba phiên bản đều sở hữu camera chính 200 MP sử dụng cảm biến Samsung S5KHP5, kích thước 1/1,56 inch và hỗ trợ chống rung quang học OIS với chuẩn CIPA 6.5.

Tuy nhiên, hệ thống camera trên hai phiên bản HONOR 700 và HONOR 700 Pro được đầu tư hơn với camera góc siêu rộng 12 MP và camera tele tiềm vọng 50 MP, hỗ trợ zoom quang học 3,5x.

Đáng chú ý, hai phiên bản này còn tương thích với phụ kiện ống kính tele mở rộng HONOR G200, hỗ trợ khả năng quay chụp sân khấu với mức zoom lên tới 15x. Người dùng cũng có thể tận dụng màn hình phụ ở mặt lưng kết hợp vòng đèn trợ sáng chuẩn studio để chụp ảnh selfie bằng camera chính 200 MP thông qua phím tắt riêng.

Không dừng lại ở đó, HONOR 700 series còn hỗ trợ quay video 4K Live, tạo video động Live Photo dài 3 giây cùng năm chế độ màu nghệ thuật áp dụng trực tiếp cho ảnh động, mang đến nhiều lựa chọn sáng tạo nội dung hơn.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở thời lượng pin. Cả ba phiên bản đều được trang bị pin Qinghai Lake dung lượng lên tới 9.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí trong nhiều ngày. Các máy đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, riêng HONOR 700 Pro được bổ sung sạc nhanh không dây công suất 50 W.

Về độ bền, dòng HONOR 700 series đạt các tiêu chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68, IP69 và IP69K. Máy có độ mỏng 7,96 mm, trọng lượng 211 g và được trang bị cảm biến vân tay quang học.

Giá bán khởi điểm của HONOR 700S là 3.599 nhân dân tệ (khoảng 13,88 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Trong khi đó, HONOR 700 có giá từ 3.999 nhân dân tệ (khoảng 15,43 triệu đồng), còn HONOR 700 Pro khởi điểm ở mức 4.599 nhân dân tệ (khoảng 17,75 triệu đồng).

Bên cạnh smartphone, HONOR cũng giới thiệu các phụ kiện nhiếp ảnh đi kèm. Cụ thể, ống kính viễn vọng HONOR G200 có giá 899 nhân dân tệ (khoảng 3,47 triệu đồng), trong khi bộ kính lọc được bán với giá 299 nhân dân tệ (khoảng 1,15 triệu đồng).