HONOR 700 rò rỉ cấu hình: Snapdragon 8s Gen 4, bản Pro dùng Snapdragon 8 Gen 5 và camera 200MP

Dòng HONOR 700 được đồn đoán sẽ chuyển sang chip Snapdragon dòng 8 của Qualcomm. Theo leaker Digital Chat Station, bản tiêu chuẩn dùng Snapdragon 8s Gen 4, còn HONOR 700 Pro dùng Snapdragon 8 Gen 5. Hệ thống camera cũng được cho là nâng cấp đáng kể, với camera chính 200MP trên bản Pro và ống kính tiềm vọng trên cả hai phiên bản.

Các thông tin trên xuất phát từ nguồn tin chuỗi cung ứng và leaker, chưa có xác nhận chính thức từ HONOR. Người đọc nên xem đây là thông tin tham khảo cho đến khi hãng công bố thông số cuối cùng.

Từ Snapdragon 7 Gen 4 lên Snapdragon 8: bước nhảy hiệu năng của HONOR 700

Theo Digital Chat Station, HONOR 700 bản tiêu chuẩn dự kiến dùng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4. Bản cao cấp HONOR 700 Pro sẽ được trang bị Snapdragon 8 Gen 5.

HONOR 700 Series sẽ dùng chip dòng Snapdragon 8

Để thấy rõ mức thay đổi, có thể nhìn vào thế hệ trước tại thị trường Trung Quốc. HONOR 600 Super Edition dùng Snapdragon 7 Gen 4, còn HONOR 600 Pro dùng MediaTek Dimensity 8550 Elite. Việc chuyển sang các dòng chip mới cho thấy HONOR có định hướng nâng cấp hiệu năng rõ rệt.

Màn hình phụ, camera 200MP và ống kính tiềm vọng: những chi tiết được đồn đoán

Bên cạnh hiệu năng, các tin rò rỉ trước đó cũng phác thảo thiết kế và màn hình của dòng máy mới. Cụ thể, HONOR 700 Pro được cho là có màn hình 6.57 inch, độ phân giải 1.5K, cùng màn hình phụ 1.72 inch ở mặt lưng và camera chính 200MP.

Các điện thoại HONOR mới sẽ có những nâng cấp ấn tượng về camera

Digital Chat Station bổ sung rằng HONOR 700 bản tiêu chuẩn cũng được tích hợp màn hình phụ ở mặt lưng, kèm ống kính tiềm vọng telephoto. Đáng chú ý, cả hai mẫu máy đều được đồn đoán hỗ trợ bộ chuyển đổi tele ngoại vi 200mm, giúp mở rộng khả năng chụp ảnh từ xa.

Bảng tổng hợp thông tin rò rỉ về HONOR 700 Series

Vì sao cần thận trọng với thông tin rò rỉ?

Các phiên bản HONOR 600 phát hành tại Trung Quốc và thị trường quốc tế từng có sự khác biệt nhất định về thiết kế cũng như thông số kỹ thuật. Vì vậy, chưa thể khẳng định cấu hình rò rỉ của HONOR 700 sẽ giống nhau trên mọi thị trường.

Cần chờ thông báo chính thức từ HONOR để biết hãng có áp dụng chiến lược tương tự cho dòng HONOR 700 trên toàn cầu hay không. Thời điểm ra mắt và giá bán hiện chưa được nhắc đến trong các thông tin rò rỉ.

Nguồn: Gizmochina.