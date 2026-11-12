HONOR 700 Pro xuất hiện trên Geekbench: Snapdragon 8 Gen 5, RAM 16GB và màn hình phụ đo sức khỏe

HONOR 700 Pro vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 16GB và hệ điều hành Android 17. Kết quả này khớp với các thông tin rò rỉ trước đó về cấu hình của mẫu máy. Dòng HONOR 700 dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 13 tháng 11.

HONOR đã công bố thiết kế của dòng HONOR 700 và xác nhận thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, hãng chưa công bố đầy đủ thông số chi tiết. Dữ liệu từ công cụ đo hiệu năng Geekbench vì vậy trở thành một trong số ít nguồn tham chiếu về sức mạnh phần cứng của phiên bản Pro.

Điểm số Geekbench cho biết gì về HONOR 700 Pro?

Theo Geekbench phiên bản 6.7.1, một thiết bị HONOR mang mã model FAP-AN00 đã thực hiện bài kiểm tra. Máy đạt 2,862 điểm đơn nhân và 9,397 điểm đa nhân. Từ kết quả này, thiết bị được xác định trang bị Snapdragon 8 Gen 5, phù hợp với thông tin rò rỉ về HONOR 700 Pro.

HONOR 700 Pro được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Mẫu máy thử nghiệm có 16GB RAM và chạy Android 17. Trước đó, HONOR xác nhận HONOR 700 Pro sẽ có ba tùy chọn bộ nhớ: 12GB RAM/256GB ROM, 12GB RAM/512GB ROM và 16GB RAM/512GB ROM. Như vậy, thiết bị xuất hiện trong bài kiểm tra thuộc cấu hình cao nhất của dòng máy.

Màn hình phụ ở mặt lưng: điểm khác biệt của HONOR 700 Pro

Chi tiết đáng chú ý nhất trong các thông tin rò rỉ là màn hình phụ tích hợp ở mặt lưng. Theo nguồn tin, màn hình này có thể hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim và đo nồng độ ôxi trong máu.

HONOR 700 Pro sẽ có màn hình phụ thú vị ở mặt sau

Hiện chưa có thông tin chính thức về kích thước, cách vận hành hay độ chính xác của các phép đo sức khỏe này. Vì vậy, người dùng nên chờ HONOR công bố chi tiết trước khi đánh giá giá trị thực tế của tính năng.

Cấu hình rò rỉ: màn hình, camera và pin

Ngoài hiệu năng, các nguồn tin trước đó còn nêu nhiều thông số khác của HONOR 700 Pro. Do chưa được hãng xác nhận, những thông tin này cần được xem là dữ liệu tham khảo.

Bộ ba camera với cảm biến chính 200MP cùng ống kính tele 50MP cho thấy máy hướng đến phân khúc cao cấp về nhiếp ảnh. Dung lượng pin khoảng 9,000 mAh kết hợp sạc có dây 80W và sạc không dây 50W cũng là những con số đáng chú ý, nếu được xác nhận.

Khi nào HONOR 700 Series ra mắt?

HONOR đã hé lộ thiết kế của cả ba phiên bản thuộc dòng HONOR 700 nhưng chưa công bố đầy đủ thông tin chi tiết. Sự kiện ra mắt chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 11. Nhiều thông số, trong đó có tính năng của màn hình phụ, sẽ được làm rõ tại sự kiện này.

Nguồn: GSMArena.