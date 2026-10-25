Honor 700 Pro lộ thông số ấn tượng: Pin 9.000 mAh, camera 200 MP cùng màn hình phụ độc đáo

Sau khi giới thiệu loạt thiết bị thuộc dòng Magic 9 và Win 2, Honor được cho là đang chuẩn bị trình làng thế hệ tiếp theo mang tên Honor 700 series. Trong đó, mẫu máy cao cấp nhất là Honor 700 Pro đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ nhờ các thông số kỹ thuật đột phá về dung lượng pin và hệ thống ống kính.

Thiết kế hai màn hình và cấu trúc hiển thị

Dữ liệu rò rỉ từ nền tảng AnTuTu trên mạng xã hội Weibo cho thấy Honor 700 Pro có thể sở hữu một màn hình phụ kích thước 1,72 inch bố trí ở mặt lưng. Tấm nền mini này được thiết kế để hỗ trợ người dùng xem nhanh các thông báo, kiểm tra thông tin quan trọng hoặc đóng vai trò khung ngắm khi chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Ở mặt trước, thiết bị sử dụng màn hình phẳng kích thước 6,57 inch với độ phân giải đạt chuẩn 1.5K. Kích thước này tương đối gọn gàng so với xu hướng điện thoại cỡ lớn hiện nay, tạo sự cân bằng giữa khả năng cầm nắm và không gian hiển thị sắc nét.

Năng lượng vượt trội và hệ thống nhiếp ảnh 200 MP

Điểm nhấn đáng kể nhất trên Honor 700 Pro nằm ở viên pin dung lượng lên tới 9.000 mAh. Mức pin này vượt xa quy chuẩn thông thường trên các dòng smartphone cận cao cấp và cao cấp hiện nay, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng bền bỉ nhiều ngày.

Bên cạnh đó, máy được tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng khả năng sạc không dây 50W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy cho khối pin dung lượng lớn.

Về khả năng chụp ảnh, thiết bị được trang bị cảm biến camera chính có độ phân giải lên đến 200 MP, kết hợp cùng một camera tele tiềm vọng 50 MP hỗ trợ thu phóng quang học. Ngoài ra, nguồn tin còn đề cập khả năng máy có thêm một camera góc siêu rộng, dù thông số chi tiết của cảm biến này vẫn cần được xác thực thêm.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Honor 700 Pro

Áp lực cạnh tranh trong phân khúc

Dự kiến vào tháng 11, thị trường điện thoại thông minh nội địa của Honor sẽ chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt đối thủ mạnh. Trong đó, vivo đang chuẩn bị giới thiệu dòng sản phẩm S70, đồng thời OPPO cũng rục rịch tung ra dòng Reno 17 series.

Sự xuất hiện của Honor 700 Pro với cấu hình pin 9.000 mAh và camera 200 MP được xem là động thái đón đầu cuộc đua công nghệ khốc liệt này. Tuy vậy, phía Honor hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về ngày ra mắt cũng như thông số kỹ thuật hoàn thiện của dòng sản phẩm.