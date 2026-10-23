HONOR 700 Pro lộ cấu hình đột phá với pin 9.000mAh, camera 200MP và màn hình phụ độc đáo

HONOR đang tích cực chuẩn bị giới thiệu dòng điện thoại thông minh HONOR 700 series tại thị trường Trung Quốc vào tháng 11 tới. Trong đó, model cao cấp nhất mang tên HONOR 700 Pro vừa lộ diện chi tiết cấu hình phần cứng thông qua các nguồn rò rỉ uy tín trên Weibo và AnTuTu. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 9.000mAh kết hợp hệ thống camera độ phân giải cao và màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng.

Thiết kế màn hình phẳng và tính ứng dụng của màn hình phụ 1.72 inch

Về khả năng hiển thị mặt trước, HONOR 700 Pro được trang bị màn hình dạng phẳng với kích thước 6.57 inch và độ phân giải đạt chuẩn 1.5K. Kích thước này mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, vừa vặn hơn đáng kể so với xu hướng trang bị màn hình cỡ lớn trên nhiều dòng máy cùng phân khúc hiện nay.

Màn hình phụ ở mặt lưng HONOR 700 Pro

Điểm nhấn công nghệ mang tính thực tiễn cao trên HONOR 700 Pro nằm ở màn hình phụ 1.72 inch được bố trí ngay cụm mô-đun phía sau. Bộ phận này cho phép người dùng theo dõi nhanh thông báo, kiểm tra các trạng thái hệ thống hoặc đóng vai trò như gương ngắm kỹ thuật số để căn chỉnh khung hình khi chụp ảnh selfie bằng cụm camera chính mà không cần kích hoạt màn hình lớn.

Hệ thống camera 200MP và bước tiến pin 9.000mAh

Hệ thống quang học trên thiết bị được định hình ở phân khúc cao cấp với cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200MP. Đi kèm với đó là ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp zoom tầm xa cùng một camera góc siêu rộng, giúp hoàn thiện trải nghiệm nhiếp ảnh đa tiêu cự trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Hệ thống camera và pin dung lượng lớn của HONOR 700 Pro

Đáng chú ý nhất trong cấu hình kỹ thuật của HONOR 700 Pro là thỏi pin dung lượng 9.000mAh. Đây là mức thông số rất hiếm gặp trên các mẫu smartphone phổ thông, giải quyết triệt để bài toán thời lượng vận hành cho người dùng có tần suất sử dụng cao. Để tối ưu thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn này, nhà sản xuất trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W cùng sạc không dây 50W.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của HONOR 700 Pro

Áp lực cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp

Bên cạnh biến thể Pro, dòng sản phẩm HONOR 700 dự kiến bao gồm 3 phiên bản khác nhau để phủ kín các tầm giá. Tuy nhiên, thời điểm tháng 11 cũng chứng kiến sự xuất hiện của các đối thủ nặng ký từ những thương hiệu đồng hương như Vivo S70 và Oppo Reno 17. Sự góp mặt đồng thời của các thế hệ sản phẩm mới hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua tranh thị phần gay gắt trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Hiện tại, hãng công nghệ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông số chi tiết cũng như ngày mở bán cụ thể của HONOR 700 Pro. Người dùng công nghệ cần chờ đợi thêm thông báo xác nhận từ nhà sản xuất trong thời gian tới.