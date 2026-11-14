HONOR 700, 700 Pro và 700S lộ cấu hình: pin 9000mAh, camera 200MP trước ngày ra mắt 23/11

Ba mẫu smartphone HONOR 700, HONOR 700 Pro và HONOR 700S vừa bị lộ toàn bộ thông số kỹ thuật trên cơ sở dữ liệu của China Telecom. Điểm nổi bật nhất là viên pin 9000mAh trên cả ba phiên bản và camera chính 200MP, trước thềm sự kiện ra mắt vào ngày 23/11.

Những thông tin này mang lại cái nhìn khá đầy đủ về cấu hình, từ thiết kế, màn hình, chip xử lý cho tới các tùy chọn bộ nhớ. Tuy nhiên, đây vẫn là dữ liệu rò rỉ và cần chờ hãng xác nhận chính thức.

Thiết kế: hai hướng bố trí camera và màn hình phụ ở mặt lưng

Theo dữ liệu rò rỉ, HONOR 700S và bản tiêu chuẩn có cụm camera kép xếp dọc, kèm một màn hình phụ nhỏ ở mặt lưng. Màn hình phụ này được thiết kế để hiển thị thời gian. Trong khi đó, HONOR 700 Pro dùng mô-đun camera dạng viên thuốc nằm ngang.

Thông số kỹ thuật HONOR 700 Pro

Cả ba thiết bị đều dùng màn hình 6.57 inch và mặt lưng bằng kính. Độ dày chỉ 7.96mm dù máy chứa viên pin dung lượng lớn, cho thấy nhà sản xuất đã tối ưu phần cứng đáng kể.

Về trọng lượng, bản 700S nặng 208g, bản tiêu chuẩn 211g và bản Pro 213g. Độ phân giải màn hình chưa được liệt kê, nhưng các rò rỉ trước đó dự đoán máy có thể dùng màn hình 1.5K giống thế hệ tiền nhiệm.

Người dùng sẽ có bốn màu gồm Xanh dương, Trời trong, Sương hồng và Trắng lạnh. Máy chạy MagicOS 11 dựa trên Android 17.

HONOR 700 và 700 Pro: nâng cấp lớn ở camera, chip tách biệt rõ

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm đáng chú ý nhất của HONOR 700 và bản Pro. Cả hai có camera trước 50MP và cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 200MP, một ống kính 50MP và một ống kính 12MP.

Thông số kỹ thuật HONOR 700

Thế hệ tiền nhiệm HONOR 600 chỉ có camera chính 200MP và góc siêu rộng 12MP. Việc bổ sung cảm biến 50MP hứa hẹn cải thiện khả năng chụp ảnh đa dụng.

Về hiệu năng, HONOR 700 Pro dùng chip Snapdragon 8 Gen 5 với xung nhịp tối đa 3.8GHz. Bản tiêu chuẩn dùng Snapdragon 8s Gen 4, đạt 3.2GHz. Cả hai đều có pin 9000mAh. Danh sách không nêu tốc độ sạc, nhưng chứng nhận 3C trước đó cho biết dòng máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W.

HONOR 700S: cấu hình rút gọn nhưng giữ pin và sạc nhanh

HONOR 700S hướng tới phân khúc thấp hơn nhưng vẫn giữ nhiều điểm cốt lõi. Máy có camera trước 50MP, còn cụm camera sau gồm cảm biến chính 200MP và ống kính 12MP.

Thông số kỹ thuật HONOR 700S

Sức mạnh của máy đến từ chip Snapdragon 7 Gen 4, xung nhịp 2.8GHz. Giống hai phiên bản còn lại, máy có pin 9000mAh và khả năng sạc nhanh 80W. Dung lượng pin đồng đều trên cả ba phiên bản là lợi thế cạnh tranh đáng kể của dòng sản phẩm.

So sánh nhanh ba phiên bản theo dữ liệu rò rỉ

Tùy chọn RAM và bộ nhớ trong

RAM lên tới 16GB và bộ nhớ trong 512GB cho thấy hãng định vị dòng sản phẩm này ở phân khúc cận cao cấp đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn.

Cần chờ xác nhận chính thức

Nhìn chung, những nâng cấp về dung lượng pin và ống kính nhiếp ảnh khiến dòng HONOR 700 đáng chú ý trước ngày ra mắt 23/11. Do thông tin mới chỉ là dữ liệu rò rỉ từ China Telecom, cấu hình thực tế vẫn cần hãng xác nhận tại sự kiện.

Nguồn tham khảo: Gizmochina, The Tech Outlook.