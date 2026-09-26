Hongjoong (ATEEZ) lên tiếng về quyết định không gửi nhạc dự GRAMMY của BTS

Đầu năm nay, quyết định không gửi bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào tham dự GRAMMY 2027 của BTS đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng Kpop. Động thái này cũng kéo theo những cuộc thảo luận về cách âm nhạc Kpop được nhìn nhận tại một trong những giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, Hongjoong của ATEEZ mới đây cũng được hỏi về GRAMMY và quan điểm của anh trước quyết định của BTS. Nội dung này xuất hiện trong cuộc phỏng vấn do Variety thực hiện.

Ban đầu, việc Hongjoong được đặt câu hỏi về BTS và GRAMMY khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, bởi cuộc trò chuyện vốn được kỳ vọng tập trung nhiều hơn vào âm nhạc và hoạt động của ATEEZ. Tuy nhiên, thay vì đưa ra đánh giá trực tiếp về quyết định của BTS, Hongjoong chia sẻ quan điểm của bản thân về GRAMMY cũng như cách anh nhìn nhận ranh giới giữa các nền âm nhạc.

Hongjoong cho biết anh phần nào đồng tình với lựa chọn của BTS. Theo nam thần tượng, GRAMMY cũng là một mục tiêu mà bản thân anh và các thành viên ATEEZ hướng tới. Tuy nhiên, anh đồng thời nhấn mạnh rằng âm nhạc không nên bị giới hạn bởi quốc gia hay những nhãn phân loại cố định.

"Tôi nghĩ mình phần nào đồng tình với những gì BTS đã làm, vì đối với tôi, giải GRAMMY cũng là một giấc mơ, và ATEEZ cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ âm nhạc không có ranh giới và Kpop, chúng ta làm rất nhiều thể loại", Hongjoong chia sẻ.

Hongjoong tiếp tục giải thích rằng trong quá trình sáng tác và làm việc với các nhà sản xuất đến từ nhiều nơi, anh nhận thấy những ranh giới từng tồn tại giữa âm nhạc Hàn Quốc, Mỹ hay Anh ngày càng trở nên khó phân định. "Khi tôi sáng tác nhạc và nói chuyện với nhiều nhà sản xuất, chúng tôi không còn nghĩ đến nhạc Hàn Quốc, nhạc Mỹ hay nhạc Anh nữa".

Theo Hongjoong, trước đây người nghe có thể dễ dàng phân chia âm nhạc dựa trên nguồn gốc hoặc thị trường. Tuy nhiên, quá trình giao thoa ngày càng mạnh mẽ giữa các nghệ sĩ, nhà sản xuất và thị trường khiến những ranh giới này dần thay đổi.

Quan điểm của trưởng nhóm ATEEZ nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi đoạn phỏng vấn được chia sẻ. Một bộ phận cư dân mạng dành lời khen cho cách Hongjoong trả lời vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là việc nam thần tượng không biến câu chuyện thành cuộc tranh luận đơn thuần về Kpop hay GRAMMY.

Thay vào đó, Hongjoong tập trung vào chính âm nhạc và quá trình sáng tạo. Với anh, việc một ca khúc được tạo ra bởi nghệ sĩ Hàn Quốc, Mỹ hay Anh không nhất thiết quyết định hoàn toàn bản chất của sản phẩm. Sự hợp tác xuyên quốc gia và sự pha trộn giữa nhiều thể loại đang khiến khái niệm về "ranh giới âm nhạc" trở nên linh hoạt hơn.

Đáng chú ý, Hongjoong cũng không phủ nhận tầm quan trọng của GRAMMY đối với ATEEZ. Anh thừa nhận đây là một giấc mơ của nhóm, đồng thời cho thấy việc theo đuổi giải thưởng và việc duy trì cách nhìn cởi mở về âm nhạc có thể cùng tồn tại.

Câu trả lời của Hongjoong vì thế được chú ý không chỉ bởi liên quan đến BTS và GRAMMY, mà còn bởi nó phản ánh cách một nghệ sĩ thế hệ mới nhìn nhận sự thay đổi của Kpop trong môi trường âm nhạc toàn cầu.

Trong những năm gần đây, Kpop ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, trong khi các nghệ sĩ Hàn Quốc hợp tác với nhà sản xuất và nghệ sĩ quốc tế thuộc nhiều thị trường khác nhau. Những sản phẩm này cũng ngày càng kết hợp nhiều dòng nhạc, khiến việc phân định rạch ròi đâu là Kpop, pop Mỹ hay âm nhạc Anh trở nên phức tạp hơn.

Trong bối cảnh đó, chia sẻ của Hongjoong cho thấy một góc nhìn đáng chú ý về cách nghệ sĩ Kpop thế hệ mới tiếp cận thị trường quốc tế: GRAMMY có thể vẫn là một mục tiêu quan trọng, nhưng âm nhạc không nhất thiết phải bị giới hạn bởi những đường biên được tạo ra từ trước.