Hồng Vân sang Úc, vẫn trăn trở một điều ở Việt Nam

Dù đang có chuyến lưu diễn tại Úc, NSND Hồng Vân vẫn hướng sự quan tâm về sân khấu kịch trong nước. Nữ nghệ sĩ không giấu được sự hồi hộp khi các diễn viên trẻ lần đầu tự đứng ra biểu diễn mà thiếu vắng sự đồng hành trực tiếp của cô.

Mới đây, Hồng Vân chia sẻ thông tin đang sang Úc biểu diễn trong tuần này. Tuy nhiên, điều khiến nữ nghệ sĩ bận tâm không chỉ là lịch trình ở nước ngoài mà còn là suất diễn của các diễn viên trẻ tại sân khấu kịch do cô gây dựng. Đây là lần đầu tiên các thành viên trẻ tự đảm nhận một đêm diễn mà không có thầy cô trực tiếp ở bên hướng dẫn.

Hồng Vân chia sẻ thông tin sang Úc biểu diễn trong tuần này.

Hồng Vân thừa nhận bản thân có chút lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng đây là thời điểm các học trò cần tự lập và trưởng thành hơn. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Tuần này tui đi Úc diễn, còn tụi nhỏ ở nhà tự túc diễn. Lần đầu tiên các bạn diễn mà không có thầy cô bên cạnh, lo thì lo nhưng cũng đã đến lúc phải trưởng thành rồi”.

Bên cạnh đó, Hồng Vân mong đêm diễn diễn ra suôn sẻ và có đông khán giả đến xem để các diễn viên trẻ có thêm cơ hội cọ xát với sân khấu. Với cô, mỗi suất diễn không đơn thuần là một lần biểu diễn trước công chúng mà còn là dịp để học trò tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và làm quen với áp lực nghề nghiệp.

Lời chia sẻ của Hồng Vân cho thấy sự quan tâm của cô dành cho lớp nghệ sĩ kế cận. Thay vì trực tiếp xuất hiện để dẫn dắt như những lần trước, nữ nghệ sĩ đang tạo điều kiện để các diễn viên trẻ thử sức với vai trò độc lập. Việc phải tự xoay xở khi thiếu vắng người hướng dẫn cũng là một thử thách cần thiết trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Hồng Vân dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch.

Trong nhiều năm hoạt động, Hồng Vân không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch. Từ những ngày đầu gây dựng sàn diễn, cô đã gắn bó với công việc đào tạo, dìu dắt nhiều gương mặt trẻ. Một số diễn viên trưởng thành từ môi trường này như Xuân Nghị, Tuấn Dũng và nhiều nghệ sĩ khác từng có cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua các vai diễn sân khấu.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Hồng Vân cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý với vai bà Mai trong phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhân vật người mẹ có tính cách mạnh mẽ, đôi lúc khắt khe nhưng giàu tình cảm giúp Hồng Vân nhận được nhiều sự quan tâm của người xem.

Trên màn ảnh rộng, Hồng Vân góp mặt trong nhiều dự án như Cô Ba Sài Gòn, Xóm Trọ 3D, Hồn Papa Da Con Gái, Gái Già Lắm Chiêu 3, Gái Già Lắm Chiêu V và Cô Dâu Hào Môn. Mỗi vai diễn mang đến một màu sắc khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa của nữ nghệ sĩ ở cả những nhân vật hài hước lẫn có chiều sâu tâm lý.

Gần đây, Hồng Vân tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh như Tìm Xác và Lên Hương. Với Lên Hương, cô đảm nhận nhân vật có nhiều sắc thái cảm xúc, tiếp tục cho thấy sự bền bỉ trong hoạt động nghệ thuật ở tuổi 60. Nữ nghệ sĩ cũng từng được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2012, sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu và màn ảnh.

Dù tiếp tục bận rộn với lịch trình biểu diễn và đóng phim, Hồng Vân vẫn dành sự quan tâm cho hoạt động của sân khấu kịch tại Việt Nam. Chuyến lưu diễn ở Úc lần này cũng là dịp để nữ nghệ sĩ trao cơ hội cho các diễn viên trẻ tự mình đảm nhận đêm diễn, từng bước tích lũy kinh nghiệm và khẳng định khả năng trên sân khấu.