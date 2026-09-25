Hồng Vân ôn lại kỷ niệm 4 năm với Hồng Đào

Mới đây, Hồng Vân đăng lại một kỷ niệm từ 4 năm trước, trong đó có hình ảnh chị và Hồng Đào cùng xuất hiện. Đáng chú ý, bài đăng được chia sẻ đúng dịp sinh nhật Hồng Đào, khiến khoảnh khắc cũ một lần nữa được người hâm mộ chú ý.

Kèm bức ảnh, Hồng Vân viết: "Đây là nụ cười của bạn tôi 4 năm trước, thêm tuổi mới mong bạn luôn an yên và đầy sức sống thế này bạn nhé". Chị cũng gửi kèm những biểu tượng hoa hồng thay cho lời chúc dành cho người bạn thân thiết. Trong ảnh, Hồng Vân và Hồng Đào cùng nở nụ cười trước ống kính. Khoảnh khắc không cầu kỳ nhưng gợi nhắc về mối quan hệ đã được hai nghệ sĩ gìn giữ trong nhiều năm.

Hồng Vân gây chú ý khi chia sẻ lại khoảnh khắc cùng Hồng Đào cách đây 4 năm.

Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn kéo dài gần 40 năm trong làng sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Cả hai quen biết, đồng hành từ những năm đầu hoạt động nghệ thuật và từng có nhiều thời gian làm việc cùng nhau trên sân khấu. Sau này, dù mỗi người có những hướng đi riêng, tình bạn giữa hai chị vẫn được duy trì.

Điểm đặc biệt là mối quan hệ lâu năm này tiếp tục được đưa lên màn ảnh trong Lên Hương, nhưng lần này Hồng Vân và Hồng Đào không còn đứng về cùng một phía. Bộ phim đánh dấu màn tái hợp đáng chú ý khi hai nghệ sĩ lần đầu hóa thân thành đối thủ của nhau.

Hồng Vân và Hồng Đào có tình bạn kéo dài gần 40 năm trong làng sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

Trong Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, trong khi Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng. Hai nhân vật có hoàn cảnh và cách ứng xử khác biệt, từ đó tạo ra những va chạm xuyên suốt câu chuyện. Việc hai người bạn ngoài đời cùng đóng những nhân vật có mối quan hệ đối đầu cũng trở thành một trong những điểm được chú ý khi phim ra mắt.

Màn tái hợp này mang đến một sắc thái khác cho mối quan hệ nghệ thuật giữa Hồng Vân và Hồng Đào. Nếu nhiều năm qua, khán giả quen với hình ảnh hai chị đồng hành, hỗ trợ nhau trong công việc, thì Lên Hương lại là dịp để cả hai thử sức với một dạng tương tác mới trên màn ảnh. Sự đối lập giữa nhân vật và đời thực cũng tạo thêm sự thú vị cho dự án.

Trong khi đó, bài đăng của Hồng Vân nhân ngày sinh nhật Hồng Đào lại trở về với câu chuyện đời thường. Không nhắc nhiều đến công việc, chị chỉ lưu giữ một bức ảnh cũ và gửi lời mong người bạn của mình thêm tuổi mới vẫn bình an, nhiều sức sống.

Năm 2026, Hồng Vân và Hồng Đào tái hợp màn ảnh rộng với Lên Hương.

Sau gần bốn thập kỷ gắn bó, Hồng Vân và Hồng Đào vẫn có những dịp đồng hành trong nghệ thuật cũng như chia sẻ những dấu mốc đáng nhớ của nhau. Từ một bức ảnh được lưu lại cách đây 4 năm, lời chúc sinh nhật của Hồng Vân tiếp tục cho thấy sự thân thiết của hai nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu và màn ảnh.