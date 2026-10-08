Hồng Vân làm rõ mối quan hệ hiện tại với Hồng Đào

Mới đây, NSND Hồng Vân chia sẻ lại một kỷ niệm cách đây 4 năm có sự xuất hiện của người bạn thân Hồng Đào. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với dòng trạng thái: "4 năm sau y chang luôn ạ", đặc biệt khi một người hâm mộ để lại bình luận về bức hình được Hồng Vân chia sẻ.

Cụ thể, khán giả bình luận dưới bài đăng của Hồng Vân: "Hình nay lâu rồi mà cô ơi". Trước bình luận này, Hồng Vân trực tiếp phản hồi và khẳng định tình bạn giữa cô với Hồng Đào vẫn không thay đổi. Nữ nghệ sĩ viết: "Ý là tình bạn vẫn y chang vậy á con, không gây lộn á".

NSND Hồng Vân có động thái làm rõ mối quan hệ với Hồng Đào sau bình luận của một khán giả.

Câu trả lời ngắn gọn của Hồng Vân phần nào cho thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai nghệ sĩ vẫn thân thiết như trước. Đáng chú ý, cách Hồng Vân chủ động phản hồi cũng cho thấy cô muốn làm rõ với khán giả rằng việc cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau không đồng nghĩa tình bạn đã có sự thay đổi.

Hồng Vân và Hồng Đào là đôi bạn gắn bó gần 40 năm trong giới sân khấu, điện ảnh Việt Nam. Cả hai quen biết và trở nên thân thiết từ thời còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Sau khi tốt nghiệp, họ tiếp tục có nhiều năm đồng hành tại Sân khấu 5B và cùng ghi dấu qua nhiều vở diễn.

Hồng Vân trực tiếp phản hồi và khẳng định tình bạn giữa cô với Hồng Đào vẫn không thay đổi.

Trong chặng đường dài đó, Hồng Vân và Hồng Đào từng có nhiều lần đứng chung sân khấu. Nếu Hồng Vân thường được khán giả nhớ đến với những nhân vật sắc sảo, mạnh mẽ thì Hồng Đào có nét diễn mềm mại hơn. Sự khác biệt trong phong cách cũng tạo nên màn tung hứng đặc trưng của hai nghệ sĩ.

Tình bạn của họ vẫn được duy trì ngay cả khi Hồng Đào sang Mỹ định cư. Khoảng cách địa lý không khiến hai người mất đi sự gắn bó. Trong nhiều chia sẻ trước đây, cả hai từng nhắc đến nhau như những người bạn có thể đồng hành và nâng đỡ nhau trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống.

Sau nhiều năm, Hồng Vân và Hồng Đào tiếp tục có dịp tái ngộ trên màn ảnh. Trong Lên Hương của đạo diễn Khương Ngọc, hai nghệ sĩ lần đầu có sự thay đổi đáng chú ý khi không còn chủ yếu đứng về cùng một phía mà trở thành đối thủ trên màn ảnh. Sự kết hợp này tạo thêm màu sắc mới cho mối quan hệ nghệ thuật vốn đã quen thuộc với khán giả.

Bức ảnh đời thường được Hồng Vân chia sẻ trên trang cá nhân.

Chính vì vậy, phản hồi mới đây của Hồng Vân nhận được sự chú ý không chỉ bởi nội dung đơn giản, mà còn gợi lại chặng đường tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nghệ sĩ. Sau gần 40 năm, Hồng Vân vẫn khẳng định mối quan hệ với Hồng Đào "vẫn y chang vậy". Chia sẻ ngắn gọn của nữ nghệ sĩ cũng là lời đáp trực tiếp trước sự quan tâm của khán giả về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại.