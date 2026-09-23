Hồng Vân - Hồng Đào sang Mỹ cùng NSƯT Hữu Châu

Sau khi tạo được dấu ấn tại phòng vé Việt Nam, Lên Hương tiếp tục có bước tiến mới khi chuẩn bị chính thức ra mắt tại Mỹ. Theo thông tin được Hồng Đào chia sẻ, bộ phim có tên quốc tế Luck For Sale và sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào đăng tải thông tin Lên Hương chuẩn bị “đổ bộ” thị trường Mỹ, đồng thời giới thiệu nội dung xoay quanh “một giao dịch bất ổn và đầy bê bối” giữa bà Mũi và Tâm nhằm thực hiện một nghi thức cầu may đổi vận đặc biệt.

Thông tin này xuất hiện sau khi Lên Hương ghi nhận doanh thu hơn 81 tỷ đồng tại Việt Nam. Tính đến sáng 23/9, tác phẩm đạt khoảng 81,180 tỷ đồng, trở thành một trong những dự án đáng chú ý của phòng vé Việt trong tháng 9.

Hồng Đào đăng tải thông tin Lên Hương chuẩn bị “đổ bộ” thị trường Mỹ.

Với Hồng Đào, cột mốc này càng có ý nghĩa khi Lên Hương là dự án mà nữ nghệ sĩ đảm nhận vai trung tâm. Sau khi tạo được dấu ấn với nhiều bộ phim điện ảnh trong những năm gần đây, Hồng Đào tiếp tục lựa chọn một nhân vật có màu sắc khác biệt để xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Trong Lên Hương, Hồng Đào vào vai bà Mũi - một người phụ nữ điều hành cơ sở dịch vụ tang lễ trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Bà Mũi có vẻ ngoài gai góc, cộc cằn, ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng bên trong mang nhiều tổn thương. Nhân vật này có mối liên hệ quan trọng với Tâm, do Võ Tấn Phát đảm nhận.

Bà Mũi và Tâm gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt rồi cùng bước vào một giao dịch liên quan đến nghi thức cầu may đổi vận. Từ đây, câu chuyện dần mở ra những tình huống vừa mang màu sắc hài hước, vừa xoay quanh tình thân, sự mất mát và những lựa chọn của con người.

Vai diễn của Hồng Đào vì thế không chỉ tạo tiếng cười mà còn đòi hỏi nữ nghệ sĩ thể hiện nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Đây cũng là điểm khiến nhân vật bà Mũi trở thành một trong những vai diễn đáng chú ý của Hồng Đào trong năm 2026.

Hồng Đào và NSND Hồng Vân trong Lên Hương.

Bên cạnh Hồng Đào, NSND Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng (bà Sáu) trong Lên Hương. Đây là người mẹ có cá tính mạnh, bề ngoài sắc sảo, khiến người khác vừa thương vừa sợ nhưng bên trong luôn yêu con và trăn trở trước những lựa chọn của các con.

Nhân vật bà Sáu là một trong những người mẹ trung tâm của Lên Hương, góp phần tạo nên câu chuyện gia đình mang màu sắc hài đen, xoay quanh bối cảnh trại hòm và phong tục “ngủ hòm cầu vận”. Qua vai diễn này, Hồng Vân tiếp tục thể hiện hình ảnh người mẹ nhiều lớp cảm xúc trên màn ảnh.

NSƯT Hữu Châu cũng góp mặt trong Lên Hương với vai ông Năm. Nhân vật này là anh chồng của bà Mũi và có vai trò hỗ trợ trong mạch câu chuyện. Không phải tuyến nhân vật trung tâm, Hữu Châu vẫn tạo được sự chú ý nhờ lối diễn tự nhiên và khả năng xử lý những tình huống đời thường vốn là thế mạnh của nam nghệ sĩ.

Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu trong Lên Hương.

Sự kết hợp giữa Hồng Đào, Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu mang đến cho Lên Hương màu sắc diễn xuất đa dạng.

Trước Lên Hương, Hồng Đào đã tạo được dấu ấn với loạt phim điện ảnh như Mai, Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại và Mang Mẹ Đi Bỏ. Trong khi đó, Hồng Vân cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều tác phẩm điện ảnh và sân khấu, còn NSƯT Hữu Châu có hành trình hoạt động nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ.

Điểm đáng chú ý là Lên Hương không dừng lại ở thị trường Việt Nam. Sau khi cán mốc hơn 81 tỷ đồng doanh thu, bộ phim tiếp tục hướng tới khán giả Mỹ với lịch phát hành ngày 9/10/2026. Tác phẩm được giới thiệu tại thị trường này với tên Luck For Sale.

Với Hồng Đào, đây cũng là một cột mốc đáng chú ý khi bộ phim tiếp tục được giới thiệu tới khán giả tại thị trường mà nữ nghệ sĩ từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, sự góp mặt của Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu giúp dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Việt.

Sau thành tích hơn 81 tỷ đồng tại phòng vé trong nước, chặng đường tiếp theo của Lên Hương sẽ được nối dài tại các rạp Mỹ từ ngày 9/10. Khán giả hiện tiếp tục chờ đợi phản hồi dành cho bộ phim khi tác phẩm chính thức ra mắt tại thị trường mới.