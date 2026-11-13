Hồng Vân bật khóc vì Hồng Đào

Mới đây, NSND Hồng Vân đăng tải hình ảnh tham dự buổi ra mắt Ngày Con Còn Mẹ để ủng hộ người bạn thân Hồng Đào. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ cho biết đây là tác phẩm khiến cô trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vừa bật khóc vừa bật cười. Những lời nhận xét chân thành của Hồng Vân nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tình cảm đặc biệt mà cô dành cho đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm.

Trong bài đăng, Hồng Vân chia sẻ: “Ngày Con Còn Mẹ là một bộ phim có cảm xúc chạm thẳng vào trái tim tôi. Tôi đã khóc nhiều nhưng cũng cười không ít. Diễn viên nào cũng để lại ấn tượng, kể cả những vai khách mời”. Nữ nghệ sĩ dành lời khen cho Phương Anh Đào khi cho rằng cô thể hiện vai diễn rất thuyết phục. Riêng với Hồng Đào, Hồng Vân hài hước bày tỏ rằng bản thân luôn yêu thích những vai diễn của người bạn thân.

Hồng Vân tham dự buổi ra mắt Ngày Con Còn Mẹ để ủng hộ người bạn thân Hồng Đào.

Không chỉ đánh giá cao dàn diễn viên, Hồng Vân còn dành sự chú ý cho cách đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khai thác cảm xúc nhân vật. Theo nữ nghệ sĩ, nhà làm phim đã khéo léo nắm bắt những khoảnh khắc diễn xuất chân thật và giàu sức gợi. Cô cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục có cơ hội làm việc cùng nam đạo diễn trong những dự án tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý trong chia sẻ của Hồng Vân là dự định mua vé để đưa bố mẹ và em trai đi xem phim. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh em trai mình đặc biệt nên thưởng thức tác phẩm, đồng thời cho biết khán giả đã xem phim sẽ hiểu lý do cô dành riêng lời nhắn này. Dù không tiết lộ cụ thể, chia sẻ ấy phần nào cho thấy câu chuyện trong Ngày Con Còn Mẹ có những chi tiết khiến người xem liên tưởng đến chính các mối quan hệ gia đình của mình.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có cách thể hiện tình thương khiến các thành viên trong gia đình không phải lúc nào cũng thấu hiểu. Nhân vật có con gái là Mây (Phương Anh Đào) và con trai cả Pháo (Huy Anh). Mây lớn lên với cảm giác mẹ thiên vị anh trai, từ đó hình thành những tổn thương và khoảng cách kéo dài giữa hai mẹ con. Khi bà Tím gặp biến cố sức khỏe, những mâu thuẫn cũ dần được nhìn nhận lại, mở ra hành trình tìm kiếm sự cảm thông và hàn gắn.

Hồng Đào và Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Được đạo diễn bởi Vũ Ngọc Đãng, Ngày Con Còn Mẹ khai thác đề tài tình cảm gia đình, đặc biệt là nỗi đau của những người con cảm thấy mình bị bỏ quên ngay trong chính mái ấm. Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, phim còn có sự tham gia của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Huy Anh cùng một số diễn viên khác. Vai bà Tím tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Hồng Đào khi hóa thân vào nhân vật có nhiều lớp tâm lý, vừa gần gũi vừa chất chứa những nỗi niềm khó nói.

Sự quan tâm của Hồng Vân dành cho người bạn thân cũng khiến nhiều khán giả nhớ đến tình bạn kéo dài gần 40 năm giữa hai nghệ sĩ. Họ quen nhau từ khi cùng học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, sau đó có thời gian hoạt động tại sân khấu kịch 5B và cùng góp mặt trong nhiều vở diễn như Ngôi nhà không có đàn ông, Lôi Vũ, Tình nghệ sĩ.

Thuở mới vào nghề, Hồng Vân và Hồng Đào từng trải qua những ngày tháng khó khăn, cùng động viên nhau theo đuổi nghệ thuật và thậm chí từng hợp sức kinh doanh để trang trải cuộc sống. Dù sau này Hồng Đào sang Mỹ định cư, tình cảm giữa hai người vẫn được duy trì. Hồng Vân từng sang Mỹ thăm bạn khi biết Hồng Đào nhập viện, cho thấy sự gắn bó không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp.

Ở hiện tại, cả hai vẫn dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc và cuộc sống. Lời khen của Hồng Vân dành cho vai diễn của Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ vì thế không đơn thuần là nhận xét sau một buổi xem phim, mà còn là tình cảm của người bạn đã đồng hành cùng nữ diễn viên qua nhiều dấu mốc. Tác phẩm chính thức ra rạp từ ngày 11/11/2026, tiếp tục mở ra cơ hội để khán giả cảm nhận màn kết hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng.