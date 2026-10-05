Hồng Vân báo tin mừng ở tuổi 60

NSND Hồng Vân mới đây chia sẻ niềm vui khi vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt đã bán hết vé trong suất diễn tối qua. Nữ nghệ sĩ đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho tác phẩm.

Thành tích này là tín hiệu đáng chú ý với một vở diễn vừa ra mắt, đặc biệt khi Cuốn Truyện Bị Đốt không chỉ mang màu sắc lịch sử mà còn đánh dấu sự trở lại sân khấu sau 10 năm của Nhật Kim Anh. Nữ diễn viên đảm nhận vai Thắm, nhân vật gắn với những ký ức chiến tranh và những mất mát kéo dài sang thời bình.

Hồng Vân mới đây đã chia sẻ tin vui trên trang cá nhân.

Cuốn Truyện Bị Đốt được Sân khấu Kịch Hồng Vân dàn dựng, công diễn lần đầu vào ngày 4/10. Tác phẩm do NSND Hồng Vân đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyện Người hùng không cầm súng của nhà văn Nguyễn Tất Thọ. Bên cạnh Nhật Kim Anh, vở diễn còn có sự tham gia của Hoàng Khôi, NSƯT Ốc Thanh Vân và Hoàng Trung Anh.

Câu chuyện của Cuốn Truyện Bị Đốt trải dài qua hai thời điểm chiến tranh và hậu chiến. Trong quá khứ, Thắm là nữ thanh niên xung phong sống giữa núi rừng Trường Sơn, nhận nhiệm vụ bảo vệ kho lương. Những năm tháng chiến tranh đưa cô đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với người phóng viên chiến trường, để rồi những lời hứa và ký ức của tuổi trẻ trở thành phần không thể tách rời trong cuộc đời nhân vật.

Vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt cháy vé, mang tin vui đến cho Hồng Vân và ê-kíp.

Hai mươi lăm năm sau, chiến tranh đã lùi xa nhưng những tổn thương vẫn còn đó. Thắm sống tại một xóm biển nghèo, mang theo những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự xuất hiện của một bản thảo hồi ức về Trường Sơn và việc nó bị Vũ Lâm, một giám đốc nhà xuất bản, đem đốt đã mở ra những lớp ký ức mới. Từ đó, những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên tiếp tục được khơi lại.

Việc Cuốn Truyện Bị Đốt cháy vé ngay trong những suất diễn đầu tiên phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với một tác phẩm khai thác đề tài chiến tranh, đồng thời tạo thêm động lực cho ê-kíp trong chặng đường tiếp theo. Với Hồng Vân, đây cũng là một dự án gắn với vai trò đạo diễn và tổ chức sân khấu; còn với Nhật Kim Anh, tác phẩm đánh dấu bước trở lại sau một thập kỷ rời xa sân khấu kịch.

Việc Cuốn Truyện Bị Đốt cháy vé ngay trong những suất diễn đầu tiên phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả với đề tài chiến tranh.

Sau màn tái xuất này, Cuốn Truyện Bị Đốt của Hồng Vân dự kiến tiếp tục được đưa đến Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng vào giữa tháng 10. Thành công ban đầu vì thế không chỉ nằm ở lượng vé được bán ra, mà còn mở thêm cơ hội để vở diễn tiếp tục đến gần khán giả và phát huy giá trị của câu chuyện mà tác phẩm lựa chọn kể lại.