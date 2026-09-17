Hồng Trà Ngô Gia nợ hơn 20 tỷ đồng, có phải nộp xong thuế mới được chuyển trụ sở?

Hồng Trà Ngô Gia đang làm thủ tục chuyển trụ sở

Theo danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 18, Thuế Tp.HCM công bố, Công ty TNHH Hồng Trà Ngô Gia có số tiền nợ 20,18 tỷ đồng tính đến ngày 31/7/2026, đứng thứ 6 trong nhóm có số tiền nợ lớn được công khai.

Tối 15/9, Hồng Trà Ngô Gia đăng “Thông báo chính thức từ Hồng Trà Ngô Gia” trên fanpage của doanh nghiệp. Công ty khẳng định hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Liên quan các thông tin về nghĩa vụ thuế đang lan truyền trên mạng xã hội, doanh nghiệp cho biết đang thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh. Hồng Trà Ngô Gia cho rằng khi thay đổi địa chỉ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp có trách nhiệm “hoàn tất thủ tục chốt nghĩa vụ thuế và nộp đủ các khoản thuế phát sinh đến thời điểm chuyển đi với cơ quan thuế quản lý cũ”.

Thông báo đăng tải trên fanpage của Hồng Trà Ngô Gia.

Hồng Trà Ngô Gia đồng thời cho biết đang phối hợp, kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo số liệu và tiến độ làm việc với cơ quan thuế có thẩm quyền. Đối với những thông tin mà công ty cho là chưa chính xác hoặc gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan và cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.

Thông báo không nêu cụ thể nội dung nào doanh nghiệp cho là chưa chính xác. Thông báo cũng chưa đề cập cụ thể số tiền 20,18 tỷ đồng do Thuế cơ sở 18 công bố, cũng như số tiền doanh nghiệp đã thực hiện sau thời điểm ngày 31/7.

Trên website chính thức, Hồng Trà Ngô Gia hiện công bố địa chỉ liên hệ tại 330A/13 An Phú Tây - Hưng Long, ấp 35, xã Bình Chánh, TP.HCM. Trong thông báo ngày 15/9, Hồng Trà Ngô Gia chưa nêu địa chỉ dự kiến chuyển đến, cũng chưa cho biết việc thay đổi trụ sở có dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không.

Bỏ yêu cầu phải hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi chuyển địa chỉ

Theo phần giới thiệu những điểm mới của Thông tư 90/2026/TT-BTC do Cục Thuế công bố, từ ngày 1/7/2026, trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp không còn phải hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế nơi chuyển đi trước khi thay đổi trụ sở. Thông tư 90 thay thế Thông tư 86/2024/TT-BTC.

Trong khi đó, thông báo ngày 15/9 của Hồng Trà Ngô Gia cho biết doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chốt nghĩa vụ thuế và nộp đủ các khoản thuế phát sinh đến thời điểm chuyển đi với cơ quan thuế quản lý cũ.

Hai thông tin trên cho thấy quy định hiện hành đã thay đổi ở thời điểm phải hoàn thành nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các khoản đã phát sinh, nhưng không còn phải hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ với cơ quan thuế nơi đi trước khi được chuyển trụ sở.

Doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm với cơ quan thuế. Điều 40 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định trường hợp thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải làm thủ tục với cơ quan thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thay đổi địa chỉ, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chuyển trụ sở cho cơ quan thuế. Trong một ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin, cơ quan thuế có ý kiến về việc doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục liên quan đến chuyển địa điểm hay chưa. Nghị định 168 cũng quy định việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Nghị định 168/2025/NĐ-CP cũng quy định việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, các nghĩa vụ thuế đã phát sinh vẫn tiếp tục được thực hiện sau khi doanh nghiệp chuyển địa chỉ.

Hồng Trà Ngô Gia chưa công bố địa chỉ trụ sở mới nên chưa rõ việc chuyển địa điểm có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không. Nếu có thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cùng thời điểm này, Hồng Trà Ngô Gia cho biết đang phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Số tiền được Thuế cơ sở 18 công bố là 20,18 tỉ đồng tính đến ngày 31/7/2026; doanh nghiệp chưa cập nhật số tiền đã nộp sau mốc này.

Như vậy, thông tin hiện có cho thấy Hồng Trà Ngô Gia đang đồng thời làm thủ tục chuyển trụ sở và thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế. Quy định mới cho phép doanh nghiệp chuyển địa chỉ mà không phải chờ hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tại nơi đi, còn các khoản thuế đã phát sinh vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định. Đến nay, doanh nghiệp chưa công bố địa chỉ trụ sở mới, số tiền đã nộp sau ngày 31/7 và số nghĩa vụ tài chính còn phải thực hiện.

Theo website chính thức, Hồng Trà Ngô Gia khởi nguồn tại Đài Loan từ năm 1951. Đến năm 2008, thương hiệu giới thiệu đã phát triển hơn 450 cửa hàng tại Đài Loan. Năm 2019, Hồng Trà Ngô Gia chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Tại Việt Nam, website của thương hiệu ghi nhận đến năm 2024 hệ thống có hơn 400 cửa hàng tại khu vực Đông Nam Bộ và bắt đầu mở rộng ra Bắc Bộ. Đến năm 2026, phần giới thiệu của Hồng Trà Ngô Gia công bố hơn 600 cửa hàng trải dài từ Bắc vào Nam. Trong khi đó, tại thời điểm tra cứu ngày 17/9/2026, mục “Hệ thống cửa hàng” trên chính website này đang hiển thị 560 cửa hàng. Doanh nghiệp chưa có thông tin giải thích sự khác nhau giữa con số hơn 600 cửa hàng tại trang giới thiệu và 560 cửa hàng tại trang tra cứu hệ thống. Website Hồng Trà Ngô Gia hiện có mục đăng ký tư vấn nhượng quyền, với đầu mối riêng cho khu vực miền Nam và miền Bắc. Địa chỉ liên hệ được công bố tại xã Bình Chánh, TP.HCM.