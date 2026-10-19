Hồng Thái mùa lúa chín, sắc vàng trải dài giữa biển mây
Tháng 10, ruộng bậc thang Hồng Thái (Tuyên Quang) nhuộm vàng triền núi, hòa cùng biển mây bồng bềnh, tạo khung cảnh thơ mộng hút du khách.
Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, xã Hồng Thái (tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, biển mây bồng bềnh và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.
Mỗi độ tháng 10, khi lúa chín vàng, nơi đây lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan, khám phá.
Những thửa ruộng bậc thang vàng óng nối tiếp nhau theo sườn núi, xen giữa những bản làng và cung đường quanh co. Từ trên cao, khung cảnh ấy tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, ấn tượng.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mùa vàng, Hồng Thái còn là điểm đến lý tưởng để săn mây, trải nghiệm dù lượn, khám phá văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực vùng cao.
Vẻ đẹp thiên nhiên cùng đời sống bình dị của người dân đang mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hong-thai-mua-lua-chin-sac-vang-trai-dai-giua-bien-may-169261018223914826.htm