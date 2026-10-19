Hồng Thái mùa lúa chín, sắc vàng trải dài giữa biển mây

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, xã Hồng Thái (tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, biển mây bồng bềnh và những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

Mỗi độ tháng 10, khi lúa chín vàng, nơi đây lại khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ, thu hút du khách đến tham quan, khám phá.

Biển mây trắng bồng bềnh phía sau những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở Hồng Thái. Ảnh: Anh Đoàn

Ánh bình minh nhuộm vàng khắp triền núi và bản làng. Ảnh: Anh Đoàn

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng nối tiếp nhau theo sườn núi, xen giữa những bản làng và cung đường quanh co. Từ trên cao, khung cảnh ấy tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, ấn tượng.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, xếp tầng nối tiếp nhau trên sườn núi. Ảnh: Anh Đoàn

Sắc vàng của lúa chín trải rộng khắp các triền đồi, tạo nên cảnh quan rực rỡ. Ảnh: Anh Đoàn

Từ trên cao, ruộng bậc thang như những đường vân mềm mại giữa núi rừng. Ảnh: Anh Đoàn

Con đường chạy giữa những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Ảnh: Anh Đoàn

Những nếp nhà nằm xen giữa ruộng lúa và cây cối xanh tốt. Ảnh: Anh Đoàn

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc mùa vàng, Hồng Thái còn là điểm đến lý tưởng để săn mây, trải nghiệm dù lượn, khám phá văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực vùng cao.

Vẻ đẹp thiên nhiên cùng đời sống bình dị của người dân đang mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại địa phương.

Cánh dù lượn mang hình cờ Tổ quốc nổi bật trên những thửa ruộng bậc thang vàng óng. Ảnh: Anh Đoàn

Du khách dạo bước giữa đồng lúa. Ảnh: Anh Đoàn

Lưu giữ khoảnh khắc giữa những thửa ruộng lúa chín ở Hồng Thái. Ảnh: Anh Đoàn