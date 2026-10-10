Hồng Thái khai mạc Lễ hội Mùa vàng năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2026.

Dự lễ hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi ảnh trực tuyến “Mùa vàng Hồng Thái trong tôi”.

Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm đặc trưng và bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Hồng Thái - Nơi mùa vàng gọi mây”, với các tiết mục hát Then, múa dân gian, trình diễn trang phục dân tộc đặc sắc, mang đậm không gian văn hóa sắc màu vùng cao. Nhiều ca khúc như “Tuyên Quang nhớ về”, “Tuyên Quang quê noọng”, “Gọi mùa về”, “Núi rừng vang tiếng Páo dung” được biểu diễn cùng các tiết mục trình diễn trang phục dân tộc, múa Dao, múa Dao tiền, hát Then và độc tấu sáo Mông.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại chương trình.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải có lượt tương tác cao nhất trong cuộc thi ảnh trực tuyến “Mùa vàng Hồng Thái trong tôi”; và 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba trong Lễ hội Cosplay dù lượn “Bay trên biển mây Hồng Thái - Mừng mùa bay mới”.

Lễ hội là dịp giới thiệu cảnh quan ruộng bậc thang, biển mây và văn hóa truyền thống của Hồng Thái, đồng thời tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành với du khách, góp phần quảng bá và phát triển du lịch địa phương.