Hồng Thái kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm phát triển du lịch xã Hồng Thái.

Dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; lãnh đạo xã Hồng Thái cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi video giới thiệu tiềm năng, cảnh quan, bản sắc văn hóa và các sản phẩm du lịch của xã Hồng Thái; đồng thời nghe báo cáo về tình hình phát triển du lịch, định hướng thu hút đầu tư và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến.

Hồng Thái có diện tích tự nhiên 222,59 km², sở hữu cảnh quan núi rừng, khí hậu vùng cao mát mẻ, cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao, Tày, Mông. Theo thống kê, năm 2025, Hồng Thái đón khoảng 50.000 lượt khách, doanh thu du lịch xã hội đạt khoảng 15 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đón khoảng 47.000 lượt khách. Kết quả này cho thấy du lịch đang từng bước trở thành một hướng phát triển kinh tế quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh và tạo sinh kế cho người dân địa phương…

Đại diện các xã ký kết hợp tác phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng giữa các xã.

Tại phần tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư; kết nối tour, tuyến giữa Hồng Thái với Na Hang, Ba Bể, các địa bàn lân cận và doanh nghiệp lữ hành. Các nội dung về phát triển cơ sở lưu trú homestay, dịch vụ ăn uống, trải nghiệm văn hóa, sản phẩm OCOP, quảng bá điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch cũng được thảo luận, hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Lãnh đạo xã Hồng Thái tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Thông qua tọa đàm, xã Hồng Thái tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá du lịch. Qua đó, tăng cường liên kết, mở rộng cơ hội hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, xã Hồng Thái khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2026; đồng thời tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).