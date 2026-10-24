Hồng Sơn tạo sinh kế giảm nghèo bền vững

Bò được xem là vật nuôi xóa đói giảm nghèo bền vững ở Hồng Sơn

Thoát nghèo

Đến các hộ thoát nghèo ở Hồng Sơn, chúng tôi cảm nhận cuộc sống no đủ hơn đang dần hiện hữu. Hộ chị Nguyễn Thị Dung, tổ 5, thôn Long Phú là ví dụ. Sau khi lập gia đình, có 2 mặt con, trong đó có một cháu bị tim bẩm sinh, mọi thứ trông nhờ vào chồng mình - người cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy, tiền làm ra không đủ chữa bệnh cho con. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền địa phương đưa gia đình chị vào diện hộ nghèo để có bảo hiểm y tế điều trị bệnh cho con. Ngoài ra, chị được cấp thêm bò để nuôi, đến nay bò đã sinh sản, con chị đã lớn. Chị Dung cho biết: “Hiện gia đình tôi đã thoát nghèo, kinh tế gia đình đi vào ổn định, nhờ chính quyền địa phương tạo sinh kế”.

Một trong những căn nhà từng là hộ nghèo ở Hồng Sơn

Tương tự gia đình chị Đỗ Thị Linh Châu - tổ 2, thôn Hồng Liêm, sau khi thoát nghèo, được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho tiếp cận gói vay phát triển sản xuất. Chị được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân số tiền 20 triệu đồng. Chị Châu cho biết: “Từ nguồn vốn này, tôi đầu tư vào chăn nuôi bò. Bò sinh sản nhiều lứa, gia đình bán đi trang trải cuộc sống, đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo”.

Ngoài gia đình chị Dung, chị Châu, nhiều hộ nghèo, cận nghèo khác ở Hồng Sơn đã thoát nghèo, nhờ chính quyền địa phương tạo sinh kế thông qua việc cấp con giống, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Chị Nguyễn Thị Dung từng là hộ nghèo nay đã thoát nghèo

Tạo sinh kế

Hồng Sơn là một trong những xã thuần nông của Lâm Đồng, có dân số gần 30.000 người trải dài trên 6 thôn. Trong đó có những hộ kinh tế khó khăn, thiếu kỹ năng và kinh nghiệm sản xuất nên thu nhập bấp bênh, luôn “thiếu trước, hụt sau”. Từ thực tế ấy, Hồng Sơn xác định tạo sinh kế là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo. Cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các chương trình hỗ trợ của nhà nước, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi...

Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã đã tiến hành rà soát các hộ nghèo, cận nghèo. Nếu hộ nghèo thiếu vốn, địa phương hỗ trợ làm thủ tục vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hộ có nhu cầu về việc làm sẽ được giới thiệu việc làm; hộ thiếu kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế sẽ mời tham gia các buổi tập huấn và tổ chức cho đi tham quan một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ở bên ngoài địa phương... Ngoài ra, xã còn tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Bằng cách làm này giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”.

Chị Đỗ Thị Linh Châu cũng từng là hộ nghèo, chị chăm sóc bò để chúng sinh sản, mang lại cuộc sống ổn định

9 tháng năm 2026, toàn xã đã giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Chương trình OCOP và mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xã đã giải ngân 495 triệu đồng để hỗ trợ sinh kế cho người nghèo...

Từ những mảnh ruộng, chuồng trại được đầu tư đúng hướng, những đồng vốn chính sách được sử dụng hiệu quả, những lớp đào tạo nghề và những mô hình sinh kế phù hợp, Hồng Sơn đang từng bước tạo nền tảng để người dân vươn lên.

Tính đến cuối năm qua, Hồng Sơn có 55 hộ nghèo và cận nghèo đã thoát nghèo. Hiện còn 147 hộ nghèo, 83 hộ cận nghèo, xã đang đặt mục tiêu đến hết năm 2026 giảm 72 hộ cả nghèo và cận nghèo; phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,2%/năm so với dân số.