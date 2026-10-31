Hồng Sơn hoàn thiện hạ tầng xây dựng nông thôn mới

Nâng cấp đường vào tổ 4 thôn Hồng Liêm

Khởi sắc từ những tuyến đường quê

Từng là vùng đất còn nhiều khó khăn, đường sá chủ yếu là đường đất, thiếu nước phục vụ sản xuất, thôn Suối Đá hôm nay đang khoác lên diện mạo mới. Nhiều tuyến đường được bê tông hóa từ nguồn ngân sách nhà nước và sự chung sức của người dân. Các tuyến đường dọc kênh chính Suối Đá được dặm vá, kiên cố hóa cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản. Sau khi đường hoàn thành, chính quyền địa phương đã bố trí và vận động kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện xã đang triển khai thi công nhiều tuyến đường, riêng tại thôn Suối Đá có hai tuyến đường dài tổng cộng 2 km phục vụ giao thông nội đồng và dân sinh tại tổ 2. Đồng thời, triển khai các thủ tục liên quan để sửa chữa đường, cầu bị hư hỏng do lũ lụt và nâng cấp sân, tường rào, khu vui chơi tại nhà văn hóa các thôn. Ông Phạm Hồng Thịnh - Trưởng thôn Suối Đá cho biết, đây đều là những công trình thiết thực, xuất phát từ nhu cầu cấp bách của người dân, được địa phương ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

Không khí thi công hạ tầng cũng đang diễn ra khẩn trương tại thôn Hồng Liêm. Tuyến đường bê tông xi măng dài 600 m tại tổ 3 vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuyến đường dài 1.300 m tại tổ 4 cũng được quan tâm đầu tư giúp người dân vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Cùng với đó, các hạng mục chiếu sáng an ninh và sửa chữa nhà văn hóa tại các thôn góp phần hoàn thiện hạ tầng dân sinh tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Minh Nam - Trưởng thôn Hồng Liêm, những công trình sau sáp nhập xã tập trung giải quyết các nhu cầu thiết yếu, được người dân đồng tình, phấn khởi. Đường sá thuận lợi không chỉ cải thiện sinh hoạt mà còn hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản. Anh Nguyễn Duy Bình, người dân thôn Suối Đá chia sẻ: “Có đường đi lại thuận lợi, đường vào tận khu sản xuất thì việc vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, giá bán cũng cao hơn, không còn bị mất giá do khó khăn trong vận chuyển”.

Đầu tư hạ tầng đồng bộ đảm bảo sản xuất người dân

Đồng bộ hạ tầng, tạo nền tảng phát triển

Xã Hồng Sơn xác định đầu tư hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 6/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Hồng Sơn thuộc nhóm 2 trong thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, địa phương rà soát các tiêu chí, xác định công trình ưu tiên và huy động nguồn lực đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế. Ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia theo nguồn vốn được tỉnh phân bổ; đồng thời phân công các phòng, ban phụ trách từng tiêu chí, theo dõi tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Theo ông Minh, với thế mạnh nông nghiệp, Hồng Sơn ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi nhằm phục vụ dân sinh cải thiện diện mạo nông thôn và bảo đảm điều kiện sản xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã đã chủ động nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng do địa phương quản lý, sửa chữa, dặm vá và làm mới một số tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản. Đồng thời, xã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh nạo vét các tuyến kênh cấp 1 do đơn vị quản lý, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Từ yêu cầu thực tế, địa phương định hướng đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Thay vì triển khai dàn trải, nguồn lực được ưu tiên cho những công trình thiết yếu, có khả năng phát huy hiệu quả trực tiếp đối với đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, xã phấn đấu hoàn thành rà soát các tiêu chí NTM trong năm 2026; tập trung đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và phát triển kinh tế trong giai đoạn 2027 - 2029; đến năm 2030 hoàn thành các tiêu chí, lập hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.